Forventer stor pågang: – Mange skal bytte gaver

– Et tips når man ønsker å bytte julegaver er først å sjekke om butikken gaven er kjøpt i har regler når det gjelder å bytte gaver, sier senterleder ved Alti Tasta/ Bystasjonen, Birte Wiinberg, til RA.

Senterleder på Alti Tasta, Birte Wiinberg, (Alti Tasta)

– Man må huske på at man ikke kan kreve å få bytte en julegave uten byttelapp eller kvittering, understreker hun.

Dersom det ikke henger byttelapp på gaven kan man spørre de som har kjøpt gaven om de har beholdt kvitteringen, råder senterlederen.

– Butikker er heller ikke lovpålagt til å gi pengene igjen for julegaver selv om man har byttelapp. Det er ulik praksis fra butikk til butikk på hvordan man gjør dette.

– Hvordan er pågangen for å bytte gaver i romjulen?

– Vi opplever at mange ønsker å bytte gaver raskt etter jul, og det kan da bli travelt for butikkene å ta imot og behandle de ulike ønskene. Men det er ulik praksis for hvor lang tidsfrist man har på å bytte varene, sjekk opp med den enkelte butikk om når man må bytte den aktuelle varen, sier Wiinberg.

– Ikke ødelegg emballasjen

Kristin Gustavsen er daglig leder i Stavanger Sentrum As, også hun forventer økt pågang i romjulen i forbindelse med bytting.

Daglig leder i Stavanger Sentrum AS, Kristin Gustavsen (Tone Helene Oskarsen)

– Folk er ivrige etter å få gjort dette så fort som mulig, sier Gustavsen til RA.

– Hva er dine beste tips i forbindelse med å bytte julegaver?

– Husk å ikke rive av lapper eller emballasje på gaven, da er det lettere å få byttet for varen skal bli solgt igjen. Når du handler julegaver, er det viktig og spør om byttelapp eller regler rundt bytting av varen om du er usikker. Handler du varer på salg er det ikke sikkert dette kan byttes i det hele tatt, det er viktig å være obs på dette.

Hun understreker at det varierer fra butikk til butikk hva man trenger for å bytte en vare.

– Men man kan bytte i de fleste butikker så lenge det henger en byttelapp med dato på, eller om man har en kvittering.

– Hva kan gjøre at man ikke får lov til å bytte en vare?

– Det å bytte julegaver er ingen lovfestet rettighet, men det er tradisjon at butikkene tilbyr folk å bytte gaver i romjulen. Noen har forlenget frist til første uken etter januar. Det er butikkenes bytteregler som gjelder, og de varierer veldig fra butikk til butikk. Er emballasjen ødelagt, byttelapp mangler, eller varen ikke ser fin nok ut til å selge videre kan butikken si nei og ikke gi deg bytterett, oppsummerer daglig leder i Stavanger Sentrum As.





---

Tips fra Forbrukerrådet:

Be alltid om byttelapp når du handler julegaver. Ta vare på kvitteringene også. Det samme gjelder i nettbutikkene.

Hvis du pakker opp en gave som du ser at du ønsker å bytte, så la varen være i originalemballasjen. La alle lapper og merker sitte på.

Sjekk om byttelappen har en tidsfrist. Hvis den har lang gyldighet, er det lurt å vente med å bytte til over nyttår. Om det ikke er angitt noen byttefrist, bør man bytte i romjulen. Husk å ta med byttelapp eller kvittering.

Handler du på nett, så sjekk hvilken byttefrist som gjelder og om du må betale porto.

---