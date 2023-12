Stavanger-selskap får 4,6 millioner for å utvikle klimateknologi

– Innovasjon og forskning i næringslivet er avgjørende for at vi skal nå våre ambisiøse klima og energimål. Årets siste tildelinger går blant annet til spennende og viktige prosjekter innen hydrogen, solenergi, batterier og havvind. Det gjør oss bedre rustet til å nå våre mål og bidrar godt i vår satsing på grønt industriløft, sier olje- og energiminister Terje Aasland, i en pressemelding.

– Vi er på vei inn i en ny tid med en omfattende omlegging av energisystemet. Dette må skje i et tempo vi ikke har sett før. Her har næringslivet en nøkkelrolle. Disse prosjektene vil kunne bidra til noen av de nye energiteknologiene vi trenger, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Se oversikt over alle prosjektene som får støtte nederst i saken.

– Viktig støtte

Ett av prosjektene som får støtte er «Reusable Lid Suction Anchor» av Oceaneering AS med hovedkontor i Stavanger. Dette prosjektet får 4.619.000 kroner i støtte.

– Prosjektet handler om utvikling av et nytt type anker-system, en løsning som kan redusere kostnader samt effektivisere forankring av flytende vindmøller. Mer spesifikt så vil denne patenterte løsningen gi betydelig stål reduksjon pr. anker og i framtiden åpne opp for «smarte» anker. Kombineres denne løsningen med Oceaneering sine tjenester innen fjernstyring fra land så åpner dette for betydelige kostnadskutt og vesentlig reduksjon av CO₂-avtrykk under operasjon, sier Erik Sæstad daglig Leder Oceaneering AS til RA.

– Hva betyr støtten fra Forskningsrådet?

– Støtten fra Forskningsrådet er viktig da det er krevende å utvikle slike løsninger, det er snakk om store anker som skal motstå enorme krefter og det analytiske arbeidet rundt denne alternative løsningen blir utfordrende. Det som er så flott med støtten fra Forskningsrådet er at det fremmer samarbeid mellom industri og forskningsaktører. I dette tilfellet skal Oceaneering samarbeide med Sintef Ocean og NGI for å sikre at alle baser dekkes og at produktet gir det markedet trenger.

Oceaneering feirer 50 år i Norge i år og har kontorer fra Nodeland i sør til Sandnessjøen i nord, men har hovedkontor i Stavanger.

– Teknologiutvikling og innovasjon har stort fokus for å møte framtidens utfordringer i forhold til HMS, lavere kostnader for våre kunder og ikke minst sikre bærekraft inn mot det grønne skiftet. Her i Stavanger og Rogaland har vi den rette miksen vi trenger når det gjelder kompetanse og nærheten til kunder som trenger å løse alle mulige problemstillinger og utfordringer, sier daglig leder Sæstad.