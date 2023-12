Mange mener det drikkes for mye alkohol i julen: – Tenk på barna

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos nasjonalt – og i Stavanger – viser det seg at svært mange mener det drikkes for mye alkohol i julen med barn til stede. I Stavanger svarer 42 prosent ja på dette spørsmålet. 12 prosent svarer at de har sett berusede voksne med barn i julen i løpet av de to siste årene.

Se detaljert oversikt nederst i saken.

– Mange barn går julefeiringen i møte med en ekstra klump i magen fordi mamma eller pappa drikker for mye alkohol, også her i Stavanger, sier Av-og-til-koordinator Jørgen Møllerop, i en pressemelding. Han mener tallene fra undersøkelsen kan være en vekker for flere.

– Vi må tørre å si ifra når folk drikker for mye foran barna, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Maks to glass

I Norge vokser 90.000 barn opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol, ifølge pressemeldingen. I tillegg kommer alle de som drikker mye innimellom. I julen kan innimellom bli oftere, da det kan bli mange drikkeanledninger. Desember er den måneden det selges aller mest på vinmonopolet:

– Det som oppleves som «god stemning» hos de voksne, kan oppleves utrygt for et barn. Barn merker at vi voksne har drukket før vi kanskje tenker over endringene hos oss selv, sier Kaski.

– Derfor er vår oppfordring å drikke 0, 1 eller maks 2 glass dersom du er sammen med barn.

– Lurt å snakke om på forhånd

– Når bør man si ifra når voksne drikker foran barn, og hvordan sier man ifra?

– Det viktigste er at de voksne på forhånd blir enig om hvordan man skal forholde seg til alkohol i julen, om det er barn til stede. Da unngår man misforståelser, kan oppklare ulike forventninger, og unngår kanskje den kleine samtalen om noen blir for fulle, sier generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski, til RA.

Hun understreker at barn påvirkes før du gjør det.

– Barn merker at vi voksne har drukket alkohol, kanskje før vi tenker over det selv. Det vi som voksne tenker på som god stemning og positive endringer, kan se annerledes ut med barneøyne. At vi plutselig er annerledes kan skape usikkerhet og utrygghet. Barn er ulike, men de fleste ønsker seg nok foreldre som er som de pleier. Også i julen.

Unngå drikkepress

– Har dere noen gode tips til de som ønsker å unngå drikkepress i julen?

– Er det du som inviterer til juleselskap eller middag sørg for at det er nok gode alkoholfrie alternativer. Vinmonopolet har en egen hylle med alkoholfritt og kan anbefale hva som passer til for eksempel pinnekjøttet.

---

Fakta om Av-og-til

Av-og-til samarbeider med 60 kommuner over hele landet. I Rogaland er 14 kommuner med, og Stavanger er en av disse.

Samarbeidet handler om alkoholforbygging lokalt, og kommunen får tilgang på ulike ressurser fra Av-og-til.

Forebygging kan for eksempel handle om å utsette alkoholdebuten til ungdom, opplyse nybakte foreldre om hvordan alkoholen kan endre voksne og påvirke barn etc.

Stavanger kommune har vært en Av-og-til-kommune siden 2020.

---

---

Synes du det drikkes for mye alkohol foran barn i julen?

Nasjonalt Rogaland Stavanger Ja 48 % 48 % 42 % Nei 24 % 24 % 32 % Vet ikke 28 % 28 % 25 %

Har du i løpet av de to siste årene sett berusede voksne sammen med barn i julen?

Nasjonalt Rogaland Stavanger Ja 28 % 24 % 12 % Nei 72 % 76 % 88 %

---