Dette ble konsekvensene av uværet

Uværet, som danskene har kalt «Pia», herjet i Stavanger og regionen fra torsdag ettermiddag og gjennom natt til fredag.

På forhånd hadde meteorologene sendt ut farevarsel på oransje nivå for Rogaland torsdag. Det var ventet ekstremt kraftige vindkast på 33–45 m/s fra nordvest, og det var ventet orkan på kysten, meldte Yr på sine hjemmesider.

Uværet kom og skapte en del utfordringer i regionen:

I 16-tiden, torsdag ettermiddag, meldte politiet på X (tidligere Twitter) at de mottar en lang rekke vær-relaterte hendelse fra hele distriktet.

– Flere tak har løsnet, trær har falt over veibanen, det er løse gjenstander, veltede strømstolper og mindre steinras, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på X. Videre oppfordrer politiet alle innbyggere om å vurdere sin egen sikkerhet.

Politiet koordinerer hendelsene i samarbeid med kommunene, brannvesen og vegtrafikksentralen.

Det skal ha kommet inn flest melding i tidsrommet 15.00 til 17.00 torsdag.

– Godt samarbeid

Torstein Nielsen er beredskapssjef i Stavanger kommune, og kan fortelle at de fleste meldingene til kommunen, politi og brannvesenet har handlet om nedblåste trær og skader på tak og bygninger.

– Men det har ikke var noen alvorlige skader, heldigvis, sier han til RA.

Beredskapssjefen sier de var godt forberedt på uværet.

– Når vi forbereder oss på uvær, gjennomfører vi en rekke møter hvor vi ser på potensial i situasjonen, hva kan nå skje, hvordan kan vi både forebygge hendelser og hvordan kan vi begrense og reparere skader. Ansatte fra ulike avdelinger er med på disse møtene, alt fra bla. legevakt, de som jobber med utemiljø, brannvesenet og Stavangerregionen Havn. Det var ekstra mannskaper i beredskap til å ta hånd om alt fra nedblåste trær, sperrede veier, skade på kommunale bygg – for å ikke glemme legevakten. Det er et godt samarbeid.

– Hvordan vil du oppsummere torsdag og natt til fredag?

– Det hele har gått greit, prognosene har vært rimelig gode. Det er alltid leit for de som opplever skade på bygg og eiendom, men alt i alt: Med gode forberedelser og god beredskap, så gikk dette greit.

Han mener folk stort sett er flinke til å følge med på situasjonen og ta hensyn til råd som blir gitt.

– Denne typen vær blir det bare mer av i tiden som kommer, klimaendringene er her nå, sier Nielsen.

Mistet strøm

Fredag morgen melder Lnett i en pressemelding om konsekvensene uværet hadde for strømnettet.

Lnett satte skjerpet drift i forkant av uværet, og kalte inn ekstra montørvakter, skoginnslag, bakvakt på kundesenter og oppbemannet driftssentralen. Totalt var det 1219 kunder som mistet strømmen i løpet av uværet, de fleste varte kun i noen minutter.

I løpet av uværet er det totalt registrert 15 feil i strømnettet. Sju var kortvarige strømbrudd hvor de fleste fikk strømmen tilbake etter noen minutter.

De strømbruddene som berørte flest kunder var to kortvarige strømbrudd på Kvitsøy. 543 kunder på Kvitsøy var uten strøm i 12 minutter kl. 15.41, og så var det et nytt strømbrudd på et par minutter i natt. 361 kunder var uten strøm i nær en time ved Byrkjedal. I tillegg er det registrert ti mindre feil som montørene måtte rykke ut på.

Alle montørvaktene som var i beredskap ble kalt ut i løpet av uværet. – Siste montørvakt kunne reise hjem halv seks i morges, så de har hatt en del å gjøre selv om det ikke har vært noen store feil. Noen feil måtte løses provisorisk fordi det var så kraftige vindkast påpekes det i pressemeldingen.

– Vi setter nå på ekstra montører på disse feilene slik at vi får dem permanent fikset før julehelgen, forteller direktør for Nettdrift, Rannveig Eidem Norfolk i Lnett.

Hun legger til at montørene ikke har hatt en lett jobb under forholdene som var ute i går ettermiddag og kveld. I Vigdelveien er det satt ut et aggregat for å gi ni kunder strøm, og to andre steder er det lagt ut provisorisk kabel. Dette er eksempel på noen av sakene som blir rettet i dag.

30 hendelser

Fra klokken ni torsdag morgen og fram til 07-tiden fredag har politiet i Sør-Vest fått meldinger om bortimot 30 naturrelaterte hendelser i politidistriktet, skriver Aftenbladet.

– Det har vært et travelt døgn. Heldigvis er det fleste hendelsene av mindre karakter, sier operasjonsleder Anders Oppedal hos politiet i Sør-Vest, til Aftenbladet.

---

Hendelser knyttet til uværet

I 2-tiden, natt til fredag meldte politiet at deler av indre kai ved Fiskepiren i Vågen i Stavanger har løsnet.

I 17-tiden, torsdag, fikk brannvesenet melding om et tre som hadde veltet på et hus i Alvastien i Hafrsfjord.

I 16-tiden, torsdag, fikk nødetatene melding om et låvetak som hadde løsnet og truffet et hus like ved, i Tananger, Sola.

---