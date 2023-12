Derfor har det vært kraftig økning i antall arbeidssøkere i år

– I løpet av det siste året har det blitt i underkant av 700 flere arbeidssøkere i Rogaland. Store deler av økningen henger sammen med at et betydelig antall ukrainere har avsluttet introduksjonsprogrammet i kommunene i år i Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

Nye arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 7.227 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i desember. 4.432 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. Justert for sesongvariasjoner holder ledigheten seg på samme nivå som i november. På landsbasis er andelen helt ledige på 1,9 prosent.

– Helt ledige utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland ved utgangen av året. Dette er også månedsgjennomsnittet for 2023, og illustrerer hvor stabilt arbeidsmarkedet i fylket har vært i året vi snart legger bak oss, sier Haftorsen.

Nav tror arbeidsledigheten får en svak økning i starten av neste år.

– Forklaringen er naturlige sesongvariasjoner og lavere aktivitet innenfor enkelte bransjer. Samtidig ser vi en økning i antallet ukrainske fordrevne som registrerer seg som arbeidssøkere. Vi tror likevel at ledigheten vil holde seg på et lavt nivå i 2024, sier Haftorsen.

Blant de helt ledige har 2.421 innvandrerbakgrunn. Det utgjør over halvparten av de helt ledige i Rogaland, ifølge pressemeldingen.

– Personer fra Ukraina utgjør den største gruppen blant de med innvandrerbakgrunn, sier Haftorsen.

Flest ledige innen bygg og anlegg

Bygg- og anlegg er yrkesgruppen med flest helt ledige med 495 personer. Industriarbeid har 483 helt ledige, butikk- og salgsarbeid 406 helt ledige, mens reiseliv og transport har 401 helt ledige.

– Yrkesgruppene med flest helt ledige er også de som er mest utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet som følge av endringer i økonomien. Likevel registrerer vi at mange aktører fortsatt melder om god aktivitet og gode utsikter, sier Haftorsen.

Sandnes, Strand og Lund er kommunene med høyest andel helt ledige påpekes det i pressemeldingen. 2.0 prosent av arbeidsstyrken står helt uten arbeid. I Stavanger er 1,9 prosent helt ledige, mens i Haugesund er andelen 1,8 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene har Karmøy, Klepp og Time den laveste ledigheten med 1,3 prosent.

– Det er ingen store regionale endringer i Rogaland. Utviklingen holder seg stabil i kommunene, sier Haftorsen.

Mange stillinger innen helse

2.588 stillinger ble offentlig utlyst i desember. Det er en økning på 16 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hele 1 av 3 stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med til sammen 948 stillinger. Andre bransjer med høye utlysningstall var ingeniør- og ikt-fag, serviceyrker og annet arbeid og industriarbeid.

– Høyt antall utlyste offentlige stillinger illustrerer at det er god fart i arbeidsmarkedet i Rogaland. Helse, pleie og omsorg har i lang tid vært sektoren med størst etterspørsel. Samtidig er det ikke ofte at de utgjør over en tredjedel av alle utlyste stillinger. Vi vet at denne sektoren har store utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere med riktig og nødvendig kompetanse, sier Haftorsen.

– 2023 føyer seg i rekken av år med høye utlysningstall etter pandemien. I underkant av 44.000 stillinger har blitt utlyst i Rogaland i år, avslutter Haftorsen.