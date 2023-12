Slik blir juleværet: – I grenseland for snø

Julaften er rett rundt hjørnet, og mange lurer nok på om det blir en hvit jul i år. Vakthavende meteorolog ved værvarslingen på Vestlandet, Alexander Skeltved, sier det ikke er umulig.

– Det blir rundt 0 grader i regionen, men det er mer sannsynlig at snø ikke legger seg på bakken enn at den gjør det, sier han til RA.

– Så sjansene for hvit jul er ikke så gode?

– Sjansen er ikke så stor, men det er ikke umulig. Men sånn som det ser ut nå, må det bli litt kaldere enn det er ventet. Vi er litt i grenseland, sier meteorologen.

Farevarsel på vei

Skeltved sier at vi tirsdag fortsatt har en del vind langs kysten, noe som vil fortsette på onsdag.

– Det er stiv kuling fra nordvest som fortsetter de neste dagene. På torsdag morgen kan det bli opp til sterk kuling og en del regnbyger i Stavanger. Det vil være snø opp i fjellet, og det blir vanskelige kjøreforhold der med både vind og snøbyger i fjellovergangene

Meteorologen sier de jobber med å lage klart et farevarsel for vindkast på torsdag, da det er ventet kraftige vindkast på kysten på ettermiddagen.

– Det kan bli høye bølger på kysten. Også fjellstrøkene er utsatt for vindkast. Det kan bli full storm, kanskje også sterk storm.

– Det vil minske igjen natt til fredag, da vil temperaturen falle litt. Det er ventet litt nedbør på fredag men vinden vil løye. Så da ser det litt bedre ut fra fredag til søndag. Det er meldt spredte byger og skiftende skydekke, men med perioder med opphold og kanskje sol innimellom. Det er rett og slett slitt skiftende vær disse dagene.

Vanlig romjul

– Hvordan blir været i romjulen?

– Det er litt langt fram i tid, men det ser ut som at temperaturen vil holde seg slik den er rundt jul. Den er litt lavere enn den har vært nå, men det er ikke ventet de store nedbørsmengdene. Det er ventet litt skiftende med muligheter for spredt nedbør gjennom alle de dagene – men det ser ok eller normalt ut. Det er ikke meldt noen storm eller lignende, sier Skeltved.

Han oppsummerer også desember med å si at den så langt stort sett har vært normal.

– Vi har hatt noen våte dager nå i helgen som var. Det kom 32 mm nedbør på ett døgn i Stavanger. Det har vært mye vær. Så mye nedbør på ett døgn er noe man ikke ser så ofte, det kan gå noen år mellom hver gang, men det er ikke satt noen rekorder som skiller seg ut sånn sett, sier meteorologen.