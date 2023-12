Blir ny sjef for Kapittel

Det melder Sølvberget i en pressemelding.

Birk Florian Fischer Magnussen begynner i stillingen i februar 2024, og overtar Kapittel-stafettpinnen etter Siri Odfjell Risdal.

Magnussen kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver for byjubileet Stavanger2025. Tidligere har han blant annet vært programsjef for KÅKÅ Kverulantkatedralen og festivalsjef for økonomifestivalen Kåkånomics.

– Det er en stor ære å få lov til å lede den videre utviklingen av Kapittelfestivalen. Som kapittelsjef vil jeg jobbe for å løfte fram nye og alternative stemmer, jeg vil forsøke å vitalisere og tenke litt nytt rundt programformatene, og jeg vil prøve å ta i bruk en enda større bredde av den internasjonale litteraturen og dens mangfoldige uttrykksformer, sier han i pressemeldingen.

Magnussen har siden 2021 sittet i programrådet for Kapittel. Nå får han ansvaret for festivalen.

– Som engasjert litteraturmenneske har Kapittel alltid vært en ledestjerne, et sted der jeg har oppdaget nye stemmer, fått innblikk i det kjente og mulighet til å fordype meg i både forfatterskap og aktuelle tema. Kapittel er også en viktig møteplass for både bokfolket og for forfatterne. Jeg vil forvalte arven med omhu, samtidig som jeg er anlagt slik at jeg søker utvikling og bevegelse. Hvordan kan vi utfordre publikum til å oppsøke det mer ukjente – både mindre kjente forfatterskap og alternative formidlingsformer? Hvordan skape begeistring for litteratur og ytringsfrihetsspørsmål overfor nye og yngre publikummere?

– Mange muligheter

Han har allerede konkrete tanker om høstens festival, som går av stabelen 18.–22. september 2024, med temaet Familie.

–En idé jeg har grublet på en stund, og som dels er inspirert av min tidligere erfaring med programkuratering, er om vi rett og slett burde ha en «festivalpoet», en stemme som slår an tonen? Spesielt med tanke på ytringsfrihetsaspektet ved Kapittel, kan det være interessant med en forfatter som deltar i ulike typer arrangementer under hele festivalen. Mulighetene er mange. Nå ser jeg fram til å gå løs på oppgaven på nyåret, og til å møte det store og solide laget på Sølvberget som står bak festivalen. Vi skal jobbe, men også tillate oss å leke. Det tror jeg er vesentlig for å sikre den videre utviklingen av Kapittel.

Bibliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg er storfornøyd med signeringen påpekes det i pressemeldingen.

–Nå får vi en erfaren og ambisiøs festivalsjef som vi har stor tro på at kommer til få til en spennende utvikling for Kapittel framover. Birk har et godt blikk for både samfunn og litteratur som Stavanger-publikummet vil få stor glede av.