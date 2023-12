Arbeidet på Bybrua: – Mer tidkrevende enn forventet

Neste år skal betongen bli rehabilitert og nytt overvannssystem skal på plass. Stålarbeidet blir også ferdig i 2024.

– Stålarbeidet, som er sandblåsing og maling av kabler og kassen eller stålkjernen som går over hele brua, er mer tidkrevende enn vi beregnet. Dårlig vær har også forsinket oss. Entreprenøren skal derfor gjøre seg ferdig med stålarbeidet så snart våren kommer i 2024, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Mag Owker, i en pressemelding.

Like før påske planlegger entreprenøren å bytte side som de jobber på. Da blir fortau og kjørebane på motsatt side stengt. Østsiden som nå er stengt blir åpnet opp for trafikk. Når vedlikeholdet av stålkablene er helt ferdig, er det ikke lenger nødvendig å stenge kollektivfeltet og et fortau.

– Går alt etter planen blir vi ferdig med kabelarbeidet før sommerferien, sier Owker.

Dette skjer videre

Nå gjenstår det:

å sandblåse og male kablene på vestsiden av brua

å vedlikeholde 20 prosent av stålkassen, 80 prosent er ferdig

ny fuktisolering og slitelag på fortauene

å oppgradere dreneringssystemet for overvann

å rehabilitere betongen på søyler og selve brua fra Sølyst og til Straumsteinsundet.

Arbeidet med betongen starter i januar, og er anslått å være ferdig rundt påske.

– Vi vurderer også å rehabilitere betongen på søylene og selve brua sør for Straumsteinsundet. Om vi skal gjøre det, kommer an på situasjonen og erfaringene lenger nord på brua, sier Owker.