Isnedfall og isklumper i veibanen på E39

Vegtrafikksentralen vest ber trafikanter være obs etter isnedfall flere steder sørover fra Stavanger mot Flekkefjord. Isklumper kommer inn i veibanen.





NVE forlenger farevarsel

NVE forlenger oransje farevarsel for flom, jordskred, sørpeskred, flomskred og snøskred for store deler av Vestlandet søndag.

Oransje nivå er en alvorlig situasjon og kan føre til skader på veier og bebyggelse, opplyser NVE på sine nettsider.

Flomvarselet på oransje nivå gjelder for Vestland fylke, Rogaland og deler av Agder.

– Regnet som kommer kan føre til stor flom og oversvømmelser. Der det er mye is i vassdragene vil det være økt fare for isgang. Vi fraråder folk fra å oppholde seg i bratte skråninger, og langs bekker og elver med flom, sier flomvakt Thomas Væringstad.

Det er fare for jordskred, sørpeskred og flomskred på gult og oransje nivå på Vestlandet søndag. Oransje farenivå gjelder for midtre og indre deler av Vestland fylke.

– Et jordskredvarsel på oransje nivå betyr at vi venter at det kan gå flere skred. Faren vil være vedvarende fram mot søndag kveld. Vi oppfordrer alle til å holde seg unna bratt terreng. Framkommelighet på veiene kan bli redusert, sier jordskredvakt Kamilla Skåre Sandboe.

Faren for flom og jordskred ventes å avta fra mandag formiddag.