En travel natt for politiet − flere bortvisninger

Det har i løpet av natten vært flere bortvisninger fra sentrum i Stavanger, Sandnes og Haugesund. Bortvisningene er fordi personene ikke har oppført seg bra, ordensforstyrrelser og samtidig vært beruset, skriver politiet på X.

Like over halv ti om kvelden fredag 15. desember, kom det inn flere meldinger til politiet i Stavanger om en svært beruset mann i 30-årene. Ifølge meldingene virret han rundt i trafikken i sentrum, gikk opp i ansiktet på forbipasserende og var nær ved å falle i Breiavatnet. Han ble tatt med av politiet, både for hans egen sikkerhet og for å skjerme folk i sentrum. Mannen blir også anmeldt for vold mot politiet, for han ble nemlig voldelig under innbringelsen til arresten.

Da klokken akkurat hadde passert midnatt, ble fører av en bil stanset i Karmsundgata i Haugesund, mistenkt for ruskjøring. Vedkommende ble framstilt for lege og nødvendige prøver ble tatt. Førerkortet er beslaglagt og sak opprettet.

Litt senere, klokken 00.41 stanset politiet en beruset fører på elektrisk sparkesykkel på Skagenkaien i Stavanger. Vedkommende ble framstilt for prøve og anmeldt for forholdet.

Klokken 04.06, altså tidlig morgen lørdag 16. desember, kom det inn en melding til politiet om en person som lå med hode ut i veien på Kampen i Stavanger. Innmelder trodde han var bevisstløs. Men det viste seg å ikke være en bevisstløs mann, for han utagerte da han ble tatt kontakt med. Mannen hadde også røsket ned en nøkkelboks og tatt seg inn hos et firma i nærheten.

Tilbake til Haugesund: Klokken 06.03 ble en mann innsatt i arresten da han ikke etterkom politiets pålegg, samt nektet å oppgi personalia.