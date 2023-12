Millionsatsing på ladepunkter for el-lastebiler

Fem norske selskap har nemlig fått 60 millioner kroner i støtte av Enova for å bygge ladestasjoner for tunge elektriske kjøretøy.

Det opplyser Enova i en pressemelding fredag.

Totalt skal det bygges 19 ladestasjoner med 108 ladepunkter, og stasjonene skal bygges på strategiske punkt på strekningene Oslo-Svinesund, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

I tillegg gis det støtte til bygging av tre stasjoner utenfor disse strekningene, der fellesnevneren er at dette er veistrekninger som i dag er sterkt trafikkert av tung godstrafikk.

Nils Kristian Nakstad, Enova Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova SF (Enova)

Ladestasjonene skal etter planen stå ferdige til bruk senest våren 2025.

– Nå blir det mulig å bruke elektriske lastebiler på de lengre transportetappene og der hvor kjøretøyene har en daglig kjørelengde utover kjøretøyets forventede rekkevidde, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Kart ladestasjoner el-lastebiler De 19 ladestasjonene skal bygges på strategiske punkter langes hovedveinettet mellom Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. (Enova)

Reduserer utslipp

Veitrafikken står for 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge, opplyser Enova. Det er med andre ord et stort potensiale for å få ned utslipp ved å gjøre trafikken på veiene utslippsfri

I Norge er knappe to prosent av lastebilene utslippsfrie i dag. Samdtidig er over 10 prosent av nye lastebiler som selges elektriske. Målet for nysalget i 2030 er at 100 prosent av nye lastebiler som selges skal være utslippsfrie.

– Enova støtter de som går foran og disse ladestasjonene vil gjøre det enklere for tungtransporten å velge utslippsfritt i årene framover, sier Enova-direktør Nakstad.

Stort skritt på veien

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) kaller ladeprosjektet et stort og vikttig skritt på veien mot en utslippsfri lastebilnæring.

Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen (Ap). (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Overgangen til nullutslippslastebiler er et av de viktigste tiltakene for å kutte norske utslipp. Andelen elektriske lastebiler har økt betydelig de siste årene, og tilgangen på ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy er avgjørende for at andelen skal øke ytterligere, sier Bjelland Eriksen.

Fem selskap får støtte

Støtteprogrammet ble gjennomført som en konkurranse hvor vinnerne kunne tilby mest mulig installert ladeeffekt per støttekrone.

Selskapene som nå er innvilget støttemidler i tildelingen er Cirkle K Norge AS, Fastcharge AS, Mer Norway AS, Tungbil Lading AS, St1 AS.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mener ordningen gir forutsigbarhet for et grønt skifte i transportsektoren på veiene.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. (Statens vegvesen)

– Det er viktig at vi har et godt ladetilbud for tungbiler på våre døgnhvileplasser. Skal vi nå målet om innfasing av nullutslippskjøretøy for tungtransporten, må vi gi forutsigbarhet i det grønne skiftet for disse aktørene, sier Dahl Hovland.

Også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er glad for at ladeprosjektet nå settes i gang for fullt og forventer å se resultater.

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimamål. Derfor var det å legge bedre til rette for elektriske lastebiler og busser en viktig del av ladestrategien som regjeringen la fram for ett år siden. Jeg er glad for at vi nå får på plass stadig flere ladestasjoner for tunge kjøretøy, sier samferdselsministeren.