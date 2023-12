Teatersjefen: – Mange har eierskap til øyeblikkene vi skaper på scenen

---

Hvem: Glenn André Kaada (43), teatersjef ved Rogaland Teater

Aktuell: Rogaland Teater har nylig presentert vårprogrammet på teateret.

---

– Vårprogrammet for Rogaland Teater er nettopp sluppet. Hvordan vil du beskrive det?

– Vårprogrammet har i seg et stort spenn. Vi er veldig glad for at «Alle fantastiske ting» er inne i sitt femte spilleår. Det virker nesten ikke som om folk får nok av håpet og kjærligheten Espen Hana serverer på halvannen time. Og de menneskelige behovene om å bli sett med omsorg, håp, kjærlighet, begjær med mer gjennomsyrer alt denne våren. Noe er relativt direkte behandlet slik som i «Alle fantastiske ting», mens det i «Tåkefall» er en mer magisk realisme og filosofisk betraktning gjennom fire generasjoner. Et lekent familiedrama med komisk vri. Den komiske vrien har vi også tatt med oss i vårt anslag på «Dracula» som kanskje er det mørkeste innslaget denne våren. Den blir spilt av ungdomsteatret.

– Flere klassikere på menyen med blant annet Tennessee Williams («En sporvogn til begjær») og Roald Dahl («Mathilda») blant vårens storproduksjoner. Hvorfor disse stykkene akkurat denne våren?

– «En sporvogn til begjær» er jo et fantastisk stykke dramatikk. Mest kjent som gjennombruddet til Marlon Brando. Det er så saftige roller å gi seg i kast med. Som publikummer og skuespiller elsker jeg når karakterene får velte seg i alle selvmotsigelsene og de ulovlige følelsene vi alle besitter, undertrykker og fantaserer om. Og så er det jo ene og alene en kvalitet å bare få se gode skuespillere som vi har på Rogaland Teater få boltre seg i slikt materiale. I en tid med mye bekymring og framtidspessimisme er det deilig å presentere en historie som «Matilda». Om kampen mot urettferdighet og barns egenverdi. Troen på kunnskap, godhet og magi. Vi har lang tradisjon med barn som spiller for barn. Men her skal voksne og barn spille med hverandre i en familieforestilling som er dyppet i fantastisk musikk. Det blir så kjekt!

– Dere har en lang rekke innovative produksjoner som både har høye besøkstall og som har fått svært god mottakelse hos kritikerne (senest med Macbeth og Fanny og Alexander). Hvordan er det med på prege programprosessen?

– Vi ønsker å ta kunstnerisk risiko, men med klar faglig kvalitet i gjennomføringen av dette forsøket. Hele denne høsten har vært preget av dette. I behandlingen av klassikeren «Macbeth», i en helt ny innpakning av «Fanny og Aleksander» og med ny dramatikk framført av Izabell som drar med seg helt andre verktøy inn i tekstarbeidet på en teaterscene. Det er klart det er kjekt når slike svev lander med godt nedslag og får gode anmeldelser og stor publikumsinteresse. Da får det nytt liv videre, slik som «Eks» som spiller nå. De fikk også enormt gode tilbakemeldinger og spiller en siste runde nå før jul.

– Du er teatersjef. Hva er din rolle i utformingen av teaterets program?

– Som teatersjef fasiliterer jeg for prosessene som leder fram til en ferdig forestilling. Teatret er en kollektiv kunstart og resultatet er alltid summen av enormt mange menneskers arbeid og input. Et program settes sammen av prosesser som starter fra forskjellige utgangspunkt. Noen ganger har man et klart ønske om sjanger eller stykke og setter sammen team ut fra det. Andre ganger starter man med at man for eksempel ønsker en viss regissør. Og så prøver vi å skape bredde og relevans i menyen. Men vi har kun åtte ukers prøvetid til å lage produktet ferdig. Ofte har man planlagt i flere år før dette. Og man er aldri garantert suksess. Så det er mye nerver i spill. Selv om det bare er teater, er det det viktigste i livet for oss i perioder av året. Slik må det være.

– Hva er den viktigste oppgaven til en teatersjef?

– Min viktigste rolle som teatersjef er jo å sørge for at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag. Nemlig å lage teater av høy kvalitet tilgjengelig for alle. Kvalitet i scenekunst er jo subjektivt, så jeg forsøker å lytte mye til både de som jobber på teatret og publikum for å treffe på dette. Og så tar det enormt mye av min tid å planlegge for et nytt hus slik at vi faktisk kan være tilgjengelig for alle.

– Hvordan vil du beskrive nåværende stab og besetning ved Rogaland Teater?

– Rogaland Teater er som et finstemt urverk med små og store tannhjul som sammen får hele maskinen til å funke. Vi serverer eleverte øyeblikk hver kveld på våre scener og det er mange sjeler som har eierskap i disse øyeblikkene. Selv om det jo er det som skjer på scenen som er mest synlig, er vi totalt avhengige av at alle avdelinger holder høy kvalitet i sitt arbeid. Og det gjør de. Historisk har denne kollektive bevisstheten vært identitetsskapende for kulturen på Rogaland Teater. Nå har det jo vært myndighetenes uttalte målsetting å effektivisere og kutte i kulturinstitusjonenes rammevilkår. Denne utarmingen virker det ikke som det er noen vilje til å snu. Så de siste ti årene er det blitt krevende å levere på bestillingen, men jeg er veldig stolt over hvordan vi på trass klarer det, enn så lenge.

Teatersjef ved Rogaland Teater, Glenn André Kaada. (Stig H Dirdal)

– Har du et stykke eller en oppsetning du drømmer om å få til på Rogaland Teater?

– Vi har jo spilt mye Marius von Mayenburg med stort hell. Det hadde vært stas å få ham hit for å regissere et av sine egne stykker. Jeg jobber for å få det til. Vi får se ….

– Hva med skuespillerkarrieren? Noen planer for skuespilleren Glenn Andre Kaada framover?

– Jeg har pakket vekk skuespilleren Glenn André for en stund. Jeg har lyst til å ha fullt fokus på teatersjef-jobben. Og det er så krevende å være skuespiller at da vil jeg gjerne ha fullt fokus på det om jeg skulle gjøre det. Jeg er skrudd slik sammen at jeg må gå 100 prosent inn for noe. Litt sånn manisk. Og det har vist seg at det ikke er så lett kombinere i mitt hode.

– Så over til noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir lykkelig når jeg opplever å være i balanse mellom oppgaver som gir mening og lave skuldre. Da er jeg i plan. Det har skjedd.

– Hvem var din barndomshelt?

– Min barndomshelt var Espen Hana.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser og drikker jeg gode ting.

– Hva slags musikk hører du helst på?

– Jeg hører helst på gulity-plastre sanger fra 80- og 90-tallet. Det gjør jeg alene. Det hender jeg danser. Men ikke når noen ser på.

– Hvem er din favorittdramatiker og hvorfor?

– Min favorittdramatiker er Marius von Mayenburg. Det burde sikkert være Shakespeare eller Ibsen. Men det er det ikke.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er mot at man dreper tusener av barn med bomber i et innestengt område. Det som skjer nå er så mørkt at jeg holder det ikke ut. Så jeg kunne gått i tog mot bombing av barn. Det burde ikke være nødvendig.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer dessverre på helt vanvittig mye. Jeg har mye skam og dårlig samvittighet. Jeg hører at enkelte svarer på slike spørsmål at de ikke angrer på noen ting. Det er for meg enten løgn eller uforståelig.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Barack Obama. Jeg tror vi hadde blitt venner da. Det hadde jeg likt.