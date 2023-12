Har overtatt 57 leiligheter til 102 millioner kroner

Det opplyser Stavanger kommune på sine nettsider torsdag.

Stavanger kommune kjøpte tidligere i høst de tre blokkene i Cecilie Tveits gate 9, 10 og 12, for 102.500.000 kroner.

Sykehusboligene ble tidligere i år lagt ut for salg av Helse Stavanger, og solgt til en privat kjøper. Stavanger kommune, som hadde forkjøpsrett til denne eiendommen, benyttet forkjøpsretten for å sikre seg flere kommunale boliger.

Tirsdag var det overtakelse av blokkene med 57 leiligheter.

– Nå er vi i gang med befaringer for å sjekke tilstanden og kartlegge behov for oppussing, sier Jonas Meling, seksjonssjef for boligbygg, bymiljø og utvikling i Stavanger kommune.

Får støtte

I tillegg kom det en nyhet fra Husbanken, om tildeling av støtte til kjøp av kommunale utleieboliger på over 32 millioner kroner. Støtten gis i forbindelse med kjøpet av de tidligere sykehusboligene.

– Søknaden gjelder for hele 57 leiligheter og det er gledelig at vi fikk så mye støtte. Denne støtten fra Husbanken er viktig for at Stavanger kommune skal kunne håndtere bolig- og flyktningkrisen, sier Meling videre.