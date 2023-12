Rogaland fylkeskommune innfører betaling på «gratisferjer»

Det er opp til fylkeskommunene å fordele bruken av midler gjennom sine egne ferjesamband.

– Dette er en politisk prioritering. Det er viktigere for oss at det går båter enn at de må være helt gratis. Det er ikke en optimal løsning, men det er den beste løsningen vi har klart å finne, sier fylkesordfører Ole Ueland (H) til NRK.

Ferjer vil fortsatt være gratis for passasjerer og reisende uten bil, og fylket prioriterer også å opprettholde hurtigbåttilbudet.

Lederen for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), sier at han er overrasket.

Fylker som gjeninnfører betaling på ferjer, kan miste støtte – noe som per nå kun gjelder Rogaland.

– Det er noe vi må vurdere framover. Vi hadde lagt til grunn at når fylkene får ekstra penger, beregnet ut fra hvor mye det koster, så hadde de sørget for at det skjedde, sier han.

En av regjeringens målsettinger i Hurdalsplattformen er gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og å gjøre alle ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis. I Rogaland er det seks ferjesamband som er såkalte gratissamband.