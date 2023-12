Disse skitrekkene er åpne i helgen

Sirdal Skisenter åpner stolheisen og rød løype lørdag 9. desember.

– Lørdag klokken 09.30 starter vi endelig skisesongen, sier Eirik Henningsen i en pressemelding.

Sirdal Skisenter har drevet med snøproduksjon i flere uker for å kunne åpne stolheisen og rød løype fra toppen i Tjørhomfjellet.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne starte sesongen tidlig i desember. Nå håper vi våre gjester er klare for å nyte førjulstiden her hos oss i Sirdal Skisenter, sier Henningsen.

Både skiutleien og restauranten vil være åpne til helgen.

– Snøproduksjonen er fortsatt i gang, og det produseres for fullt i barneområdet Hulderheimen og i Ålsheia. Vi ser for oss at vi kan åpne flere løyper i nær framtid, noe vi gleder oss til. Men fram til vi åpner hele anlegget, er vi glade og fornøyde over at vi kan invitere våre gjester til Sirdal og oss allerede nå.

– Hvilke forventninger har du til første helgen? Tror du mange tar turen?

– Det er alltid væravhengig, men vi synes det er veldig kjekt å kunne åpne så tidlig. Vi setter stolheisen i gang, det er mye snø og vi gleder oss til å se gjestene våre, sier Henningsen til RA.

Han forteller at de i forkant av åpningshelgen har produsert mye snø.

– Snøkanonene og snølansene har stått på dag og natt for å fylle på med snø. Driftsavdelingen har stått på som bare det. Alle synes det er veldig kjekt at resultatet har blitt så bra og at det har blitt så mye snø. Så nå ser det veldig bra ut fram mot helgen, snøen skal bli vel preppet før vi åpner opp. Så her er det bare å kjøpe heiskort og komme, sier han.

– Det neste blir å åpne resten av Tjørhomfjellet og Ålsheia, så det er full fres på snøproduksjonen der nå, legger han til.

Allerede i gang

Fidjeland Skitrekk kan allerede melde om åpent skitrekk – forrige helg.

– Vi har produsert mye kunstsnø og håper på godt besøk og at det blir en god sesong, sier Torun Karin Tjensvold ved Fidjeland Skitrekk til RA.

Det meldes om gode forhold ved Sauda Skisenter. (Sauda Skisenter)

Sauda Skisenter åpnet også sesongen forrige helg. Da var familie-heisen åpen, og de har hatt kveldskjøring i samme heis.

– Resten av anlegget trenger litt mer snø for å åpne, opplyser driftsleder Anita Nedrebø til RA, som kan fortelle at planlagt åpningsdato er 25. desember, men at det kommer an på vær og forhold.

– Vi åpner så fort det er mulig. Vi regner med å holde åpent kommende helg også, men det er uvisst om det blir flere heiser pr. nå.

Nedrebø kan fortelle om travle forberedelser, og viser til at heisene skal ha vedlikehold, medbringerne skal henges opp på wire og at snøanlegg skal rigges.

– Vi driver også å skifter vinduer i front på kafé, to motorer skiftes på to heiser, og vi har gravd i bakken og oppgradert parken og så videre, sier hun.

– Vi har alltid store forventninger og håper alltid på skikkelig snø og vintervær, så vi gleder oss alltid til sesong-oppstart! Vi hadde cirka 43.000 gjester i fjor, og håper på det samme eller flere i år.

– Hvordan ser forholdene ut hos dere nå?

– Vi har skikkelig vintervær, det er kaldt og snøkanonene går. Vi har -4 grader og lettskyet vær. Det er cirka 40 cm natursnø, og en god del kunstsnøhauger, sier driftslederen.

Det er mye snø i Sauda. (Sauda Skisenter)

Klar til helgen

Ånderam skitrekk åpner hovedheisen, barnetrekket og skitau på lørdag og søndag.

– Så har vi åpnet lørdag og søndag fram til jul. I romjulen har vi åpent fra 2. juledag fram til og med 1. januar, sier Ånen Ådneram til RA.

Han forteller at de har forberedt seg til åpningen med snøproduksjon, og at de nå håper på godt besøk og en fin vinter.

Røldal skisenter melder om sesongåpning på lørdag på sine hjemmesider.

– Lørdag 9. desember klokken 10.00 åpner vi Røldal 1 og Nybegynnerheisen for sesongen. Forholdene er fine i de nedfartene som er åpne. Vi har laget en del kunstsnø, men må ha mer natursnø for å kunne åpne mer av anlegget, skriver de på hjemmesiden.

Stengt på grunn av strømpriser

Stavtjørn Alpinsenter har ikke mulighet til å si noe om åpningsdato ennå.

– Vi åpner så fort vi har nok snø, sier Espen Røssland til RA.

Han påpeker at de har et snøproduksjonsanlegg som de dessverre ikke får brukt på grunn av altfor høye strømpriser.

– Strømprisen er så høye at det ikke er økonomisk forsvarlig å kjøre snøkanonene. Vi får heller ingen form for støtte slik våre konkurrenter både i Sirdal og Sauda gjør. Vi er derfor avhengig av natursnø for å kunne åpne, sier Røssland.

– Når vi kommer i gang forventer vi normalt besøk, da det virker som folk ønsker å prioritere å stå på ski på tross av den dyrtiden vi er inne i nå, påpeker Røssland.

Åpner i januar

Gullingen skisenter i Suldal planlegger å åpne som normalt første helgen i januar.

– Vi tror at alt blir temmelig som tidligere år. Masse folk og fornøyde gjester, sier Jan Nilsen ved Gullingen skisenter til RA.