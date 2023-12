Pascal tilbake med pop-up i Stavanger: – Blir kanskje den siste

15. til 17. desember kan du møte den franske «kjendis-konditoren», Pascal Dupuy, på Clarion Collection Hotel Skagen Brygge. Med seg har han kaker, makroner, konfekt, juleprodukter og sjokolade.

– Vi vil holde Stavanger varmt med godsaker, fordi vi vil åpne konditori her. Nå har vi ansatt en person som skal finne lokaler for oss, og vi har fått flere henvendelser. Vi er godt i gang med å planlegge framtiden, sier Dupuy til RA.

Han sier de jobber med å utvide et stort produksjonsanlegg i Oslo, slik at de kan bygge opp kapasitet til å ha utsalg i flere storbyer, som Stavanger, Bergen og Trondheim.

– Fram til alt er på plass fortsetter vi med pop-up butikk, men vi håper å være etablert i Stavanger innen 12 måneder, sier Dupuy.

Forventer stor pågang

– Hvilke forventninger har du til besøkende den helgen du er her? Tror du mange kommer innom?

– Ja, det tror jeg. I fjor hadde vi veldig bra besøkstall. Vi har mange julegaver, julekaker og så videre, dette blir bra, sier han.

Dupuy påpeker også at han mener pop-up butikken har blitt mer profesjonell, og viser blant annet til at de har investert i en flott kjøledisk som de tar med seg rundt i Norge.

– Nesten uansett hvor vi er opplever vi at det er stor pågang. Vi har nettopp vært i Trondheim, Molde og for første gang i Kristiansand, og tar med oss gode besøkstall derfra, sier Dupuy.

Han forklarer at det er spesielt gøy å komme til byer som har en viss avstand fra Oslo.

– Vi så at da vi hadde pop-up i Drammen for eksempel, var det kanskje litt for nært Oslo – hvor de gjerne er vant med våre produkt. Alle de andre byene vi har vært i har vært en kjempesuksess og har et godt marked for å etablere seg.

Dupuy forteller at de tar med seg mange tusen produkter, og at de forventer å selge like mye på pop-up i Stavanger på tre dager, som de gjør på en måned i Oslo.

– Det er veldig spennende, markedet er veldig godt.

– Hvorfor er det viktig for deg å dra til byer med pop-up butikk igjen og igjen?

– Det er for å treffe folk, og se hvordan markedet er og hvilken respons vi får fra folk. Uansett hvor vi går ønsker folk oss hjertelig velkommen. Det er alltid veldig gøy, og folk er så snille – de ber oss ofte om å etablere oss i byen vi er i. Og det håper vi å få til.

– Kose seg hjemme

Dupuy anbefaler alle å ta turen innom.

– Vi har ikke definert en målgruppe, men vi har hatt en undersøkelse som viser at våre hovedkunder er personer mellom 30-40-årene, men det er også veldig mange i 50-60-årene som har lyst å kose seg. Så det er kanskje de som allerede er godt i gang med livet som tar med familien innom, og som gjerne ønsker å kose seg hjemme med noe godt som vi er mest populære for.

Dupuy roser samarbeidet med Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, og sier de gleder seg til å sette opp pop-up butikken her igjen.