Elever har laget pop up-butikk: – Spent på hvordan salget går

Den første uken i desember har elever fra salg, service og reiseliv på Godalen videregående skole (VGS) en pop up-butikk i 3. etasje på Madla Amfi.

Målet med prosjektet er å få elevene ut av klasserommet og inn i arbeidslivet.

– Praktisk læring gjør at elevene får erfare sammenhengen med det de lærer på skolen, samt at en variert skolehverdag gir økt motivasjon og innsatsvilje, sier Lotte Thorske Molland til RA. Hun er kontaktlærer ved salg, service og reiseliv på Godalen VGS.

Mandag morgen fikk ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H), åpne elev-butikken offisielt. Etterpå fikk hun en omvisning i butikken av en alvekledd Jonas Gryte (16), som er elev ved Godalen VGS, salg, service og reiseliv VG1.

Jonas Gryte (16) viser ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) hva Godalen-elevene selger i pop-up-buitkken. (Tonette N. Haaland)

– Vi har jobbet mot åpningen av butikken i ganske mange uker nå, sier Gryte til RA.

Han synes det er kjekt å være i gang og håper uken blir bra.

– Akkurat nå er det ganske hektisk og mange folk her fordi ordføreren kom. Men det er mer beroligende å åpne butikken enn jeg trodde. Jeg ser at mange er ute og kikker og tenker på hva de skal ha. Jeg håper det blir enda mer trykk senere, sier 16-åringen til RA.

– Fine julegaver

Gryte er spent på hvordan salget går framover.

– Jeg lurer på hvilke dager som har mest salg, og hvilke klokkeslett.

Han mener spesielt ungdommer bør ta turen innom pop-up butikken.

– Her er det mye kjekt man kan kjøpe i julegave, spesielt til foreldre. Også er det billige og bærekraftige produkter.

Imponert ordfører

Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H), åpnet elev-butikken offisielt mandag morgen. (Tonette N. Haaland)

Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H) lar seg imponere av Godalen-elevene.

– Det er fantastisk spennende å se hva unge elever får til. De har engasjement, og de produserer ting selv. Det er en drømmesituasjon i forhold til det vi ønsker at elevene skal få lov til å gjøre og delta i. Jeg synes også det er flott at Madla Amfi gir dem muligheten, sier Knutsen Hegdal til RA.

– Jeg ser absolutt at det kan bli noen julegaver her, legger hun til.

Ordføreren påpeker også at hun har sansen for gjenbruk.

– Jeg tror vi er mange som tenker at varen ikke trenger å være ny for at det skal være en fin gave. Det er bærekraftig, og jeg tror det er viktig at vi alle tenker litt alternativt i julehandelen, sier hun.

Praksis

Lærer Lotte Thorske Molland forteller at elever på salg, service og reiseliv ikke har et verksted slik som utdanningslinjene innenfor bygg, elektro, frisør og tekstil og lignende har.

– Der for må vi lage våre egne «verksted» gjennom skoleåret slik at elevene får prøvd seg i praksis. Ideen har vi hatt en stund, men vi startet dialogen med senterledelsen på Madla Amfi like før sommeren, sier hun til RA.

– Hva kan de som tar turen innom butikken forvente seg?

– Vg1-elever som styrer sin egen butikk med gjenbruksklær/ting og salg av diverse produkter som har blitt produsert fra andre avdelinger her på skolen – tekstil, bygg og sjøhuset. Elever fra frisørlinjen kommer også et par ganger i løpet av uken og tilbyr styling/ fletting til kunder. I tillegg skal de spre «Madla Love» på senteret for å gi gode opplevelser til kunder i form av ulike aktiviteter gjennom uken, sier Molland.

Overskuddet fra butikken går til veldedighetsorganisasjonen Amigitos små venner i Den dominikanske republikk.