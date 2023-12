Slik vil kultursjefen bruke 13,5 millioner kroner

Stavanger kommune har lagt ut en liste over hvordan kultursjefen foreslår å bruke midlene. Se fullstendig liste nederst i saken.

Kulturvirksomhetene representerer et bredt spekter av Stavangers kulturliv. De er helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje.

– Alle disse utgjør en stor og viktig del av kulturbyen Stavanger, og gir innbyggerne et omfattende kulturtilbud året rundt, understreker kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen på hjemmesidene til kommunen.

Stavanger kommune påpeker at søknadsbunken fra byens kulturvirksomheter er en god pekepinn på hvordan ståa er for byens kulturliv. Kultursjefen Rasmussen forteller at særlig én tilbakemelding går igjen:

– Samtlige søkere oppgir økte kostnader på grunn av generell prisvekst, noe som gir seg utslag i alle ledd av budsjettet. Dyrtiden rammer kulturlivet hardt, og når vi vet hvor hardt det samme kulturlivet ble rammet av pandemien, er det grunn til bekymring, sier hun.

– Spennende planer i 2024

Kultursjefen gleder seg likevel over at mange virksomheter melder om gode besøkstall, høy aktivitet i 2023 og mange spennende planer i 2024.

Hun foreslår å særlig løfte Mablis som en lokaleid festival. Det foreslås også tilskudd til de nye festivalene Vassøyfestivalen og Stavanger International Piano Festival, og Xplosif Hiphop som er tilbake.

Det er også prioritert å ta inn åtte nye søkere inkludert to gatekunstfestivaler. 54 av 64 søknader er innvilget tilskudd. Søkere som får avslag, kan søke ordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak, understreker kommunen på sine hjemmesider.

Kulturbudsjettet er enda ikke vedtatt, men kommunedirektøren har foreslått å øke neste års budsjett for kulturvirksomheter med 1 million kroner. Kommunedirektøren har foreslått et økt budsjett for 2024, og det er også lagt inn 1,5 million i tillegg som er øremerket gatekunstfestivaler.

Fordelingen blir behandlet av kulturpolitikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog den 13. desember.