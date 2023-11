322 boligbranner på fem år: – Sjekk røykvarsleren

I Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine ni eierkommuner har det de siste fem årene vært 322 boligbranner. Det viser statistikk over brannhendelser i bygg per 10.000 innbyggere fra 01. januar 2016 til 01. januar 2023 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

BRanndata Rogaland Antall boligbranner per kommune i eierkommunene til Rogaland brann og redning siste fem år. (Rogaland brann og redning)

I en pressemelding oppfordrer nå Rogaland brann og redning alle til å sjekke batteriene i røykvarsleren i anledning røykvarslerdagen som er 1. desember, altså på fredag.

– Røykvarslerdagen er en viktig påminnelse om å ta brannsikkerheten på alvor når vi nå går inn i en tid hvor det tradisjonelt oppstår mange branner. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Ståle Fjellberg, varabrannsjef i Rogaland brann og redning.

Alle skal ha røykvarsler

Alle boliger skal ha røykvarslere Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann.

– Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, oppgir Fjellberg.

Røykvarslere skal normalt byttes ut etter åtte til ti år. Se etter produksjonsdato på baksiden. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og ha kortere levetid.

Fredag er røykvarslerdagen. Det kan være greit å sjekke at varsleren fungerer. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Julen er høyrisiko

Røykvarslere som fungerer redder liv. Det er det liten tvil om, og med minusgrader på vei inn mot julen, som er en høyrisikotid for brann, er det rett og slett lurt å sjekke at varslerne er plass og fungerer.

– Levende lys, peiskos, bruk av komfyr og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å sjekke røykvarslerne og bytt batteri ved behov på røykvarslerdagen 1. desember, sier Fjellberg.

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brannvesenet og Gjensidige.