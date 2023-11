Budsjettlekkasje: Dyrebeskyttelsen får 300.000 kroner

Onsdag kveld kan Kristoffer Sivertsen (Frp) og Mette Vabø (V) på vegne av flertallspartiene i Stavanger kommune, Høyre, KrF, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet, røpe at Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren (DNNJ) får 300.000 i handlings- og økonomiplanen (HØP) som vedtas i morgen, torsdag.

– Dette er fantastiske nyheter! Det har vi virkelig jobbet for, sier May Lis Finnesand, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren (DNNJ) til RA.

Hun sier de setter utrolig stor pris på at den store jobben DNNJ gjør anerkjennes av politikerne.

– Vi var på budsjetthøring tidligere denne måneden med flertallspartiene, og la fram at Stavanger kommune er der vi redder flest dyr, og hvor mye det koster. Vi er helt avhengige av støtte for å kunne bistå i nødssituasjoner, så dette kommer utrolig godt med!, sier styrelederen.

Julegave

Kristoffer Sivertsen (Frp) (Tonette N. Haaland)

Sivertsen i Frp sier han synes det er viktig å ta utfordringene med hjemløse dyr på alvor.

– Situasjonen blir ikke bedre av at det er vinter. Vi må sørge for å imøtekomme utfordringene, derfor bidrar vi med midler. 300.000 kroner vil hjelpe DNNJ veldig godt på vei. I utgangspunktet var det ikke satt av midler i kommunaldirektørens HØP-forslag, så dette vil jeg tror er en ganske natt- og dag-situasjon for DNNJ. Dette blir en fin julegave på sett og vis, sier Frp-politikeren til RA.

Sivertsen viser også til at man har vedtatt en dyrevelferdsplan, og at denne tildelingen er en viktig del av arbeidet.

– Det er viktig at vi holder oppe en så viktig satsing.

Videre peker han på at DNNJ har hatt problemer med lokalene de er i nå, og at de er på vei ut av disse.

– De er under et stort press, og vi ønsker å bidra til å hjelpe situasjonen. De har nok sett mørkt på forslaget til kommunaldirektøren hvor de ikke fikk støtte.

– Hva synes du om arbeidet DNNJ gjør?

– De gjør et arbeid som er helt uvurderlig. Det er klart man må ta vare på dyrene våre. Det er veldig mange av oss som har kjæledyr, og er veldig glad i de, men så skjer det dessverre at noen ikke tar vare på dyrene sine og de blir overlatt til seg selv. Det er et stort problem vi må ta på alvor, og DNNJ er noen av de få som faktisk bidrar til å hjelpe med dette problemet. Det er forferdelig å lese om kattekolonier og katter som fryser i hjel fordi folk ikke kan ta vare på de.

– Dugnad

Mette Vabø, Stavanger Venstre Stavanger Venstres ordførerkandidat Mette Vabø. (Thor Erik Waage)

Mette Vabø i Venstre påpeker at man ser et økende problem med hjemløse katter og kaniner i Stavanger.

– Det er viktig at vi tar ansvar. Vi har vedtatt en dyrevelferdsplan med mange gode tiltak – det er viktig denne ikke blir liggende i en skuff. Vi må gi penger til organisasjonene som jobber med dette.

Også Vabø peker på at DNNJ er på vei ut av lokalene sine.

– Selv om de er i en omfattende situasjon, ønsker vi at de skal vite at de har støtte hos oss. Dyrevelferd har blitt noe kommunen ikke tar ansvar for, det er overlatt til de frivillige organisasjonene, da er det viktig at de har midlene til å gjennomføre det viktige arbeidet for hjemløse dyr.

– Er dette et engangsbeløp eller skal dere støtte DNNJ fast?

– Vi jobber med å få til mer forutsigbarhet til alle frivillige organisasjoner. Dette er i førsteomgang et engangsbeløp det ble søkt om i HØP. Men vi har vi bestilt en sak for å få mer forutsigbarhet og oversikt for de frivillige organisasjonene i byen. Vi ser fram til å få dette til politisk behandling etter vi har lagt fram HØP, sier Vabø.

– Hva synes du om arbeidet DNNJ gjør?

– De gjør et veldig viktig arbeid. De har mange frivillige som er i sving for å bidra. De driver en stor dugnad for å sørge for å ta vare på dyrene som lider i regionen. Det er veldig viktig. Vi er veldig takknemlige for at de tar denne jobben på vegne av oss alle.