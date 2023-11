Tilbyr gratis hårklipp til de som ikke har råd: – Det blir ekstra stort i år

I fjor skrev RA om Forus Frisør som tilbydde en gratis hårklipp til alle som hadde behov for det. Det var en stor suksess, og nå ønsker frisørene å gjøre det igjen, men i år har de fått med seg flere aktører på laget.

– Vi har fått med oss 19 aktører som bidrar med å sponse gavekort eller gaver til de som kommer til oss for en gratis klipp, sier daglig leder ved Forus Frisør, Merethe Kristensen til RA.

– Vi vil gi en fin førjulstid for de som er vanskeligstilte, understreker hun.

Frisørene gjøre det klart ovenfor RA at alle som føler de har behov for en gratis klipp, kan ringe dem for å booke en gratis frisørtime.

– Som vi sa i fjor – vi stiller ingen spørsmål, sier Kristensen, som også påpeker at de ble nedringt i fjor, og håper ingen er redde for å ringe dem.

Det er fredag 8. desember frisørene klipper deg gratis. Man må ringe i forkant for å booke time.

---

Disse aktørene bidrar for å gjøre dagen hos Forus Frisør ekstra spesiell:

Rema 1000 Storaberget

Kvadrat

Air By Bolder

Rush

Stadionparken

Egon

iSushi

Tvedtsenteret

Coop Extra, Petroleumsveien

Vennadent tannklinikk

Dominos

Apoteket på Platå

Intersport Amfi Madla

Gigaboks

Patrioten Bistro

Kiwi Forusparken

Funcenter

Harbor Bowling

Rema 1000 Tvedtsenteret

---

– Rørende

RA treffer frisørene, negledesignere og vippedesignere Kine Mariana Soma, Nadine Victoria Flørli, Iris Gundersen, Evija Reine, Kristine Intenberga og Merethe Kristensen i lokalene til Forus Frisør. Alle forteller at de gleder seg til den spesielle fredagen, og at de synes det er sterkt å høre historiene til de som setter seg i stolen.

I tillegg til gratis klipp tilbyr også Forus Frisør gratis manikyr, pedikyr og fotpleie denne dagen.

– Vi har også samlet inn mange gavekort på mat, restauranter og opplevelser. Vi har mye for barn og familier, men også for single eller et par, sier frisørene til RA.

– For eksempel har vi fått inn noen gavekort på matbutikker, det er det mange som sliter med – å faktisk få inn nok mat i julen, påpeker de.

Frisørene synes engasjementet og bidraget til de andre aktørene er rørende, og påpeker at de også setter pris på å kunne tilby gratis klipp.

– Frisørtime er jo en luksus som du kun unner deg når du har råd til det. Det er nok det siste du unner deg så lenge du ikke har råd til det, så det er veldig kjekt å kunne tilby en dag som denne.

Og frisørene på Forus tror ikke behovet har blitt mindre siden i fjor.

– Alt har jo bare blitt dyrere. Alle kjenner på det. Jeg håper de som trenger det ikke er redde for å ta kontakt med oss, sier Kristensen.

– Så dere forventer stor pågang?

– Ja. Vi så hvordan det var i fjor, og vet ting har blitt enda dyrere. Det er derfor vi har enda flere frisører på jobb nå, og alle disse andre aktørene som også skal bidra til å gjøre dagen ekstra spesiell.