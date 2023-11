Setter ikke opp prisen på ungdomskort

Ungdomsbilletten er den billigste periodebilletten for alle fra 15 år til og med 22 år. Ungdomsbilletten gjelder i 30 dager og kan brukes på både dagruter og nattbuss og har kostet 299 kroner.

Fylkesdirektøren har i sitt budsjettforslag foreslått å heve prisen på ungdomskortet til 325 kroner. Det sier nå flertallet i fylket nå nei til, og vil vedta at prisen for ungdomsbillett fortsatt skal være 299 kroner.

Viktig å holde prisen nede

Det politiske flertallet i fylket består av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

– Den foreslåtte økningen på ungdomskortet kuttes. Det betyr at Rogaland beholder landets billigste ungdomskort til 299 kroner per måned, sier Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre, i en pressemelding.

Kjartan Alexander Lunde (V) (Tonette N. Haaland)

I flertallet sitt budsjett som legges fram på tirsdag, beholdes prisen på 299 kroner. I tillegg fjernes den nedre aldersgrensen på kortet slik at enda flere kan bruke det.

– KrF er svært glade for at vi beholder den lave prisen på ungdomskortet. Og det er veldig bra at den nedre aldersgrensen nå fjernes, sier Anne Kristin Bruns, gruppeleder for Rogaland KrF.

Viderefører pris på ungdomskort

I flertallet sitt budsjettforslag blir også prisen for studenter videreført som halv pris av vanlig månedskort.

Det gjør at studenter i Rogaland fremdeles får Norges billigste månedskort.

Kristin Lode (Frp). (Veronica Ellingsen)

– At vi har Norges billigste ungdomskort er også noe som gjør regionen vår populær og appellerer spesielt til de tilflyttende studentene, sier Kristin Lode (Frp).

– Venstre har i mange år arbeidet for å gjøre det mer attraktivt for ungdommer, studenter og alle andre å reise kollektivt. Dermed er vi kjempeglade for at prisen på ungdomskortet holdes lav og at Rogaland fremdeles skal ha landets billigste studentkort, sier Venstres Lunde.

Dette gjør det enklere for flere ungdommer å delta på fritidsaktiviteter der en må ta buss, tog eller båt i fylket vårt.

Anne Kristin Bruns (KrF). (Mari Wigdel)

– Det gjør også hverdagen enklere for de som går på friskoler eller skoler der det er noe reisevei, og det kan lette familiene sin hverdag, sier KrFs Bruns.