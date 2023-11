God start i et krevende marked: Dette er kundene mest interessert i

12. oktober sto 5000 kvadratmeter med et helt nytt byggevarehus klart på Buøy, da Obs Bygg åpnet dørene. Nyåpningen skjer midt i en tid hvor omsetning til byggevarehusene har falt med 7,3 prosent i andre kvartal i forhold til samme periode året før, ifølge tall fra Virke.

Men Obs Bygg-kjeden opplever en økning på 2,5 prosent.

– Det er tett med byggevarehus i Rogaland, og det er et svært tøft marked for tiden. Selv om Obs Bygg gjør det bedre enn mange, kan vi ikke ta det med ro. Vi må hele tiden skjerpe oss og yte enda bedre service. Vi hadde en fantastisk åpningshelg, og ser at stadig flere kunder kommer innom oss. De aller fleste er lokale, men vi har også flere hytteeiere som stikker innom oss på veien for å kjøpe inn til store og små oppussingsprosjekter, sier varehussjef Aleksander Richardsen til RA.

– Det har vært en fantastisk start for oss på Obs Bygg Buøy, og vi har blitt utrolig godt mottatt av våre nye kunder. Interessen for varehuset vårt øker ukentlig, og antall besøkende har vist en positiv trend, sier varehussjefen, som også påpeker at de har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger fra besøkende.

Dette selges mest

– Hva opplever dere folk har mest interesse for av deres tjenester eller varer om dagen?

– På denne tiden av året er det stort fokus på varme og innendørs fornying. Vi selger mye av produkter som peisovner, bjørkeved, varmepumper og varmeovner. Men det er også mange som benytter denne kalde tiden til å pusse opp innendørs. Derfor selger vi også en god del produkter som for eksempel gulv, innendørs maling og gipsplater, sier Richardsen.

Han har sterk tro på tiden framover.

– Vinteren er jo lavsesong for oss i Obs Bygg, men vi har god tro på at flere kunder vil benytte seg av varehuset i tiden framover. Kanskje spesielt når våren kommer, og vi alle skal i gang med både vedlikehold av hus, hage, bil og båt. Samt terrassebygging, utendørs maling og grilling.

Utleie og lån

Et av satsingsområdene til Obs Bygg Buøy er utlån og utleie.

– Alle trenger ikke eie alt selv, og konseptet med delingsøkonomien har blitt mye mer populært enn tidligere. Det som er mest populært å leie er store og dyre ting som tepperensere og gulvslipemaskiner, sier varehussjefen.

– Mange setter pris på å kunne leie framfor å eie, spesielt når det gjelder dyre ting som ikke brukes regelmessig. Her kan jeg spesielt trekke fram vår tilhengerutleie. Dette har blitt et svært populært tilbud hos oss. Ikke bare kan man frakte hjem varer som er kjøpt i vårt varehus, men tilhengerne kan også lånes hvis man trenger dem til andre oppdrag, selv om man ikke handler hos oss. Dette er noe vi får svært gode tilbakemeldinger på, legger han til.