Nytt show: June Kommune blir stasminister

I vår er Jan Rune Holdhus klar for nytt show med hele Rogalands June Kommune.

Siden June debuterte på Stavangeren høsten 2021, har hun blitt næret av berømmelse. Nytt av denne forestillingen er at June Kommune ikke «bare» jobber på Innbyggerservice hos Stavanger kommune. Nei, regjeringen har nemlig merket seg June-effekten i Stavanger og omegn. Lik Kari Nessa Nordtun er June hentet til regjeringen, og Støre har utnevnt henne til stasminister.

Stasminister, ikke statsminister, altså. I Stiligt Folkeparti (SF).

– Vi skal se på alt som er stas i verden, sier Jan Rune Holdhus når RA er på besøk hos Stavangeren.

– Større behov for å feire ting

Han sitter der mest som Jan Rune Holdhus, men June Kommune tvinger seg fram med jevne mellomrom.

Den noe kånete stilen er byttet ut med en beltestakk i rosa, lilla og svarte toner. June Kommune har knallrød leppestift og rosa øredobber som vifter fra ørene. Etter å ha vunnet hjertet til mange rogalendinger, har hun blitt en populær person å be om å markere visse begivenheter, som at noen går av med pensjon, at noen døpes.

– Det er en feiring av livet. Også de tingene man kanskje ikke visste kunne feires. Å ha en stasminister er et overskudd. I disse tidene vi er i nå, har det aldri vært større behov for å feire ting og sette pris på det man har, sier Jan Rune Holdhus og tar seg til magen og sukker over det stramme beltet.

Bunaden er, til noens skuffelse, kun et lån fra en bunadsbutikk.

– Bunad blir det, men det blir en scenevariant. Så mye som jeg spretter opp og ned, trenger jeg magen og lungene tilgjengelig, og det er de ikke nå, sier Holdhus og ler.

June Kommune blir stasminister. (Mari Wigdel)

June og Rune: – Hun «outshiner» meg

I likhet med forrige show, er den ikke-suksessfulle artisten Jan Rune Holdhus med June Kommune på scenen. June «forbarmer» seg fortsatt over Jan Rune Holdhus. Siden sist har han fremdeles ikke slått gjennom.

– Jan Rune har holdt på i 20 år, mens June har holdt på i bare to, sier Holdhus.

– Hun outshiner meg så til de grader.

June Kommune har også medfart utenfor Rogaland. Hun har vært på turne i Oslo, Bergen, Kristiansand, blant annet. For tiden er Jan Rune Holdhus med på Julelatter, der er også June Kommune med.

– I Oslo oppleves hun som strengere, faktisk, sier Holdhus.

Holdhus legger merke til at mange er glad i June. Han tror alle kan se noe av seg selv eller har møtt en som June i en eller annen forstand.

– Jeg tror alle har møtt denne kommunale damen. Hun jobber på servicetorget i kommunen og hun er så fryktelig serviceminded. Uansett hva du henvender deg til June Kommune med, overøser hun deg med velvilje.

Det er bare det at hun har litt krøkkete løsninger.

– Da vi fikk vite at det ikke er nok parkeringsplasser ved det gamle sykehuset, gikk June Kommune ut og fortalte at hun har en venninne med to parkeringsplasser, og hun kan gjerne låne dem ut bare de gi beskjed før de kommer.

– Det er en løsning, men den er ikke gode nok. Det er litt sånn: «Velkommen til kommunen, hva kan jeg prøve å hjelpe deg med?« .

Forestillingen spilles på Stavangeren og har oppstart i mars 2024.

