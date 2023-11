Skal åpne mulighetssenter for ukrainere

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Endresen kommer fra en avdelingslederstilling ved Johannes læringssenter. Han har jobbet med mangfolds- og integreringsarbeid i over 20 år.

Endresen beskriver senteret som et samlingspunkt som skal gi informasjon, opplæring og påfyll til ukrainere som har gjennomført introduksjonsprogram. Også de som ikke har gjennomført introduksjonsprogrammet kan benytte seg av senteret.

– 187 ukrainske flyktninger vil være ferdig med introduksjonsprogrammet i januar/februar neste år. Her skal de få et treffpunkt der vi inviterer representanter for ulike offentlige instanser og for næringslivet. Målet er å få flest mulig ut i arbeid, sier Endresen til Stavanger kommune.

Politisk bestilling

Mulighetssenteret er en politisk bestilling som ble vedtatt i september. Ordføreren tok via kommunedirektøren initiativ til å etablere et arbeidsrettet tiltak for ukrainske flyktninger som hindres i å komme i arbeid på grunn av språkproblemer, derfor er samarbeidet med næringslivet viktig.

Kommunen påpeker at Endresen allerede har hatt møter med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og med LO. Han har også hatt møter med den ukrainske foreningen, med frivilligsentralene, Nav og flyktningtjenesten.

Driftes i ett år

Etter planen skal mulighetssenteret åpne på nyåret. Senteret skal være i drift i ett år i henhold til den politiske bestillingen. Endresen er i ferd med å avslutte forhandlingene om et lokale. Trolig blir mulighetssenteret plassert i nærheten av Johannes læringssenter og flyktningtjenesten.

Senteret skal også være et sosialt treffsted der ukrainere kan dele erfaringer og støtte hverandre.

– Etter hvert vil vi også utvide mulighetssenteret til å omfatte flyktninger fra andre land. Men vi starter med ukrainerne, sier Rune Endresen.

Mulighetssenteret er organisatorisk tilknyttet tjenesteområdet helse og velferd.