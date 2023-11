Varmestuen får kommunal støtte: - En drøm i oppfyllelse

Onsdag formiddag er ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) på besøk hos Varmestuens venner. Styrelederen i Varmestuens venner inviterte ordføreren til middag for noen uker siden, for å fortelle at stiftelsens sliter økonomisk. Også Leif Arne Moi Nilsen (Frp) og Mette Vabø (V) har møtt opp denne onsdagen.

Frivillige serverer oksesteik til gjestene. Nå håper Varmestuens venner på at ordføreren er kommet på besøk med gode nyheter.

Etter oksesteiken er spist opp, klirrer det fra vannglasset til ordføreren.

– Jeg ble veldig, veldig glad da jeg leste at dere hadde fått et bidrag av Ole Ertvaag. At private og ideelle aktører kan samarbeide på den måten er veldig bra. Men det betyr ikke at Stavanger kommune ikke skal være med å ta et ansvar. At dere har greid dere i så mange år uten kommunal støtte, er rett og slett imponerende. Vi er opptatt av at dere skal få planlegge, få tenke langsiktig og at dere skal få tenke på det dere har lyst til å gjøre: Å gi hjelp, sier hun til en spent forsamling før hun meddeler:

– Fra 2024 har vi lagt inn en støtte på 750.000 kroner. Det er ikke dere som skal takke oss. Det vi gjør, er lite. Det dere gjør, er mye.

Applausen bryter umiddelbart ut. Klemmene sitter løst. Og flere må ty til et lommetørkle for å holde tårene i sjakk.

– Dette er helt fantastisk. Vi klarer oss nå. Det aller viktigste for meg er at jeg ikke må korte ned på maten til alle som trenger det. Jeg har ikke ord, sier kokk Åse Høiland. (Mari Wigdel)

Daglig leder Geir Høiland spretter opp av stolen og gir ordføreren en lang klem. Og styreleder Rolf Pettersen utbryter:

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Langsiktighet er det viktigste vi kan få.

Styreleder Rolf Pettersen, daglig leder Geir Høiland og ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H). (Mari Wigdel)

– Betyr så mye

På bordet ved siden av ordføreren nyter Per Ivar, Gaute, Nippe og Tom Erik dagens oksesteik.

Fra venstre: Per Ivar, Gaute, Nippe, Tom Eirik. (Mari Wigdel)

– Varmestuen betyr så mye. Jeg vet ikke om jeg hadde vært i live i dag uten Varmestuen, sier Per Ivar. De siste tre årene har han vært på Varmestuen hver eneste dag.

Gaute legger til:

– Her får vi ordentlig mat. Uten Varmestuen ville jeg spist noen billige, ekle boller bare for å fylle magen. Det ville vært krise hvis vi ikke hadde dette.

På lørdag fortalte RA at Varmestuens Venner sliter økonomisk. Stiftelsen har drevet et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Stavanger og omegn siden 1973. Driften av Varmestuens venner har i alle år vært basert på frivillig dugnadsarbeid. Dyrtiden har ført til at nedgang i donasjoner og salg. Samtidig har behovet for Varmestuens velferd har økt.

For budsjettet i 2023 fikk Varmestuen støtte fra kommunen for første gang og ble tildelt 500.000 til drift. Men i det kommende årets budsjett lå det ingen midler inn til Varmestuens venner. For Varmestuen betydde det et 2024 budsjett med om lag en million mindre å rutte med enn budsjettet for 2023. Derfor så Varmestuen seg nødt til å redusere tilbudet betydelig hvis det ikke kom mer midler inn.

Berget av milliardær

Etter at milliardær Ole Ertvaag kom til unnsetning og ga 500.000 kroner til stiftelsen, pluss 100.000 øremerkede kroner til mat i desember, var Varmestuen berget for videre drift inntil videre.

At flertallspartiene i Stavanger kommune nå sikrer Varmestuens venner forutsigbarhet er ubeskrivelig, forteller daglig leder Geir Høiland.

– Helt ubeskrivelig. Det er som å gå på skyer akkurat nå. Jeg vet at de som trenger skal få mat, turer og … nei, sier han med bristende stemme.

– Nå kommer en morgendag. Alltid. Det er det trygghet i. Det er alfa og omega.

