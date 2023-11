Slutt på gratis buss - slik blir de siste dagene

Bystyret har vedtatt at ordningen med gratis kollektivreiser blir avsluttet ved nyttår. Derfor har Stavanger kommune nå laget en oversikt over hva det betyr for deg som reisende.

Det er viktig å være klar over at noen typer periodebilletter forsvinner før nyttår:

Fredag 1. desember er siste dag du kan hente ut 30-dagers billett, inkludert ungdomsbillett.

24. desember er siste dag du kan hente ut 7-dagersbillett.

Fram til og med 31. desember kan du hente ut enkeltbilletter og 24 timers billetter.

---

Privatpersoner henter billetter til mobiltelefonen slik:

Har du ikke gjort det før, registrer deg i kommunens kollektivregister. Du logger inn med MinID/Bank ID. Dette gjør du bare én gang. Du kan også registrere familiemedlemmer og for eksempel din ikke så digitale nabo. Da slipper de å logge seg på selv.

Etter at du er registrert, kan du bestille gratisbilletter på minside.stavanger.kommune.no/reisebillett. Du logger deg på med mobilnummeret ditt.

Velg den billettypen du trenger av de som er tilgjengelig.

Så mottar du en SMS med en lenke. Trykk på lenken, og billetten åpner seg i appen Kolumbus Billett.

Inne i Billett-appen må du velge om billetten skal aktiveres med én gang, eller senere. Du kan velge start-tidspunkt inntil 7 dager fram i tid.

---

Viktige datoer

Sender du skjema inn for å få gratisbilletter på Kolumbus-kortet, er fristene disse:

fredag 1. desember kl. 14.00 for 30-dagsbillett

fredag 22. desember kl. 14.00 for 7-dagersbillett.

Fredag 29. desember kl. 14.00 for enkeltbillett og 24-timersbillett.

Kommunen opplyser at årsaken til fristen er at de trenger tid til å legge inn billetten på kortet før arbeidsdagen er over, slik at du får den før helgedagene.

Refusjon av hurtigbåtbilletter fram mot nyttår

Reiser du med hurtigbåt til, fra og mellom Ryfylke-øyene i Stavanger kommune, må du av tekniske årsaker fortsatt kjøpe billetter, men du får refundert beløpet for reiser som skjer til og med 31. desember.

Du får refundert billetter for personreiser og HjemJobbHjem-billetter med hurtigbåten. Ordningen gjelder ikke kjøretøy og gods.

Fram mot avvikling av ordningen ved nyttår gjelder for refusjon av billetter:

Ordinære 30-dagersbiletter, Hjemjobbhjem og ungdomskort kjøpt etter 1. desember blir ikke refundert.

Det samme gjelder 7-dagersbilletter kjøpt etter 24. desember.

Andre billetter kjøpt etter 31. desember blir heller ikke refundert.

NB: Siste frist for å sende inn refusjonsskjema er 7. januar 2024.

Her finner du refusjonsskjemaet. Behandlingstiden er 14 dager.

---

Vilkårene for å få refundert billettutgifter er ellers:

Billetten må være en hurtigbåtbillett eller HJH-billett som viser at du har reist mellom disse stedene:

Stavanger/Fiskepiren, Nesheim, Helgøy (S), Nord-Hidle, Brimse, Østhusvik, Talgje, Fogn, Judaberg, Byre, Eidssund, Halsnøy, Sør-Bokn, Skipavik, Mekjarvik, Kvitsøy.

Du får også dekket reiser med nattfløtt til Vassøy og Hommersåk.

Billetter med andre anløpssteder dekkes ikke.

Billetter med dato før 3. juli og etter 31. desember 2023 blir ikke refundert.

Har du reist mellom en kai i Stavanger kommune og en utenfor, for eksempel mellom Fiskepiren og Jelsa, eller mellom Talgje og Hjelmeland, får du ikke refundert deler av reisen. Da betaler du hele reisen selv. Kolumbus sine billettregler tillater ikke å skjøte på en reise med tilleggsbillett.

Du får ikke dekket HjemJobbHjem-billetter med flere eller andre soner enn Nord-Jæren.

Du må dokumentere dato for reisen, strekning og kostnad (kun faktisk utlegg blir refundert).

Reiser hele familien? Da kan du få dekket billetter til to voksne og tre barn i løpet av et døgn, altså maks fem billetter innenfor samme døgn

---