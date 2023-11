Fikk endelig nei til å rive trehusene

Et flertall med stemmene til Ap, Venstre, MDG, SV, Rødt, INP og to av medlemmene i Høyres bystyregruppe sikret flertall for å sende reguleringsforslaget fra SVG 1 om bygging av hotell og kontorer i kvartalet mellom Spilderhauggata, Harald Hårfagres gate Havneringen og Kjelvene skatepark. Høyres gruppe valgte i etterkant å stemme subsidiært for å sende reguleringsforslaget tilbake. Frp, Sp og Pp ville ikke være med på dette vedtaket, skriver Aftenbladet.

Må rehabilitere

For at utbyggerne skal få sette opp nybygg i kvartalet, må de to trehusene i Spilderhauggata 1 og 3, som er bygget i slutten av 1800-tallet, beholdes og tilbakeføres til opprinnelig utseende. Det skal også vurderes ombruk eller gjenbruk av fabrikkbygningene i kvartalet, heter det i vedtaket. Utbyggerne har allerede innlemmet det såkalte Tårnhuset i Spilderhauggata i de opprinnelige byggeplanene.

Prosjektet på Kjelvene har hatt en lang og kronglete behandlingstid i det politiske systemet, og nå må altså en ny runde, før utvalg for by- og samfunnsutvikling og bystyret skal ta stilling til et eventuelt nytt reguleringsforslag fra utbyggerne.

– Vingler

Investoren Jan Olav Knudsen har reagert kraftig på Stavanger-politikernes behandling av prosjektet.

– Det som begynner å bli et stort problem er at politikerne vingler og stadig endrer spillereglene. Til slutt vil ingen «spille mer» i Stavanger, fordi alt er så uforutsigbart. Det er synd for Stavanger, sa Knudsen til RA etter en tidligere behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling.

