Varmestuens venner reddet av lokal milliardær

Samme dag som saken om at Varmestuens venner sliter økonomisk etter kutt i støtte fra kommunen sto på trykk i Rogalands Avis, tikker det inn en melding på telefonen til daglig leder Geir Høiland.

− Der sto det «kan du ringe meg, hilsen Ole», og så Ertvaag i parentes, sier Høiland til RA da vi tar en ny tur innom Varmestuens venner i Paradissvingen i Stavanger.

− Jeg måtte puste noen ganger inn og ut før jeg samlet mot til å ringe ham opp igjen, fortsetter Høiland.

Varmestuens venner holder til i Paradissvingen like ved Stavanger sentrum. Dette er, bokstavelig talt, en varmestue og et paradis for mange av byens løse fugler (Eilin Lindvoll)

«Julegrytene skal aldri være tomme»

Ole Ertvaag (60) er Norges 22. rikeste mann med en formue på 11,7 milliarder kroner, ifølge Kapital. Ertvaag er medgründer og toppsjef i Hitecvision og har i tillegg sitt eget investeringsselskap Eføy.

Og nok en gang kommer Ertvaag Varmestuens venner til unnsetning. Det er nemlig ikke første gang milliardæren fra Madla stiller opp for Varmestuen. I fjor kjøpte han 50 billetter til stiftelsens gallamiddag da han leste at de ikke hadde solgt en eneste billett til arrangementet.

Ertvaag vil ikke la seg intervjue av RA til denne saken, men det er greit at meldingen hans til Varmestuen refereres:

«Hei Geir. Leste om dere i lørdagens RA. Sånn kan det ikke være. Jeg sender over 500.000,- til dere for å spe på neste års budsjett, så håper jeg også politikerne tenker seg om. Legger med 100.000,- slik at du kan servere julemat hele desember. Har bare ett krav: Julegrytene skal aldri være tomme. Dere gjør en fantastisk jobb. Jeg er stum av beundring. Ha en fantastisk julefeiring og gi aldri opp. Tusen takk, Ole».

Dermed har Varmestuen fått samme økonomiske støtte fra milliardæren som de fikk via kommunebudsjettet i fjor.

− Dette betyr at vi ikke må kutte i tilbudet vårt per nå. Vi kan fortsette å servere varm mat her på huset, samt kjøre ut måltider til de som ikke kommer innom, sier daglig leder Høiland.

− Jeg hadde en veldig fin samtale med Ole. Han er vår ridder i skinnende rustning. Det er en ubeskrivelig følelse å få denne pengedonasjonen. Vi var enige om at vi håper dette legger press på politikerne før vi la på røret, sier Høiland videre.

Ole Ertvaag fra Madla i Stavanger er best kjent som medgrunnlegger og leder av oppkjøpsfondet Hitechvision. Nå er han den 22. rikeste mannen i Norge. I Kapitals oversikt står han oppført med 11,75 milliarder kroner i formue (Vidar Ruud/Vidar Ruud/NTB)

Ordføreren vil at kommunen også skal støtte

Varmestuens venner er en stiftelse som driver et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Stavanger og omegn. Driften deres har i alle år vært basert på frivillig dugnadsarbeid. Driftsmidler er hentet inn fra salg av kalendere og hefter, samt gaver, donasjoner og tilskudd de har fått fra stiftelser, legater, skoleklasser, næringsliv og private. De har også holdt konserter med støtte fra lokale artister og veldedighetsaftener.

− Det var i forbindelse med frivillighetsåret 2023 at vi for første gang ble tildelt midler fra kommunen, noe vi opplevde som en viktig anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for vanskeligstilte borgere i Stavanger. Jeg ble veldig skuffet under budsjetthøring. Det er snakk om en nedgang på 500.000 kroner fra i fjor, sa styreleder Rolf Pettersen nylig til RA.

I møtet om budsjetthøring for kommende år fikk Varmestuens venner vite at kommunedirektøren i Stavanger har gitt støttesøknaden deres en negativ innstilling. Det vil si at de ikke må regne med å få støtte fra Stavanger kommune til sin drift i 2024. Kommunedirektør Per Kristian Vareide begrunner den manglende støtten med grunnlag i budsjettrammen og flere søkere med lignende tilbud til målgruppen.

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) understreker at det kun er kommunedirektøren som i sitt budsjettforslag har gitt søknaden til Varmestuens venner negativ innstilling. Da hun mandag får vite om donasjonen fra Ole Ertvaag, blir hun veldig glad.

− Det er fantastisk flott at Ole Ertvaag nok en gang gir en raus gave til Varmestuens venner. Det setter jeg stor pris på. I dyrtiden som vi nå lever i, er det svært viktig at tilbud som Varmestuens venner opprettholdes, sier Knutsen Hegdal til RA.

− Høyre og de andre flertallspartiene ønsker at Stavanger kommune skal gi et økonomisk bidrag til Varmestuens venner også neste år. Sammen med de andre frivillige lag og organisasjonene i Stavanger, gjør de en strålende jobb, og det gleder meg at vi nettopp kan få til et samarbeid mellom offentlige og private aktører til å støtte opp om dette viktige arbeidet, legger hun til.

Sissel Knutsen Hegdal er ny ordfører i Stavanger (Kathinka Skott Hansen)

Flere pengegaver

Daglig leder Høiland forteller til slutt at det ikke bare er én lokal milliardær som har reagert etter saken i lørdagsavisen.

− Vi har fått flere mindre pengegaver også, sier Høiland.

− Det er alt fra noen hundrelapper til tusenlapper. Vi setter stor pris på alt. Det er flott at folk ser oss og det viktige arbeidet vi gjør.

Geir Høiland er daglig leder i Varmestuens venner (Eilin Lindvoll)

