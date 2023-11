Slik unngår du pipebrann: − Se etter blålige flammer

Kulden har satt inn flere steder i Rogaland, og da er det en del som vil holde varmen hjemme ved å fyre i vedovn og peis.

− Fra 1. oktober til cirka midten av november har vi rykket ut til åtte pipebranner. Registreringene våre kan og vil imidlertid være noe forsinket. Likevel er antallet pipebrann-tilfeller ganske likt med foregående år om vi ser på oktober og november til dags dato, sier Frode Strøm til Rogalands Avis.

Han er vakthavende brannsjef i Rogaland Brann og Redning IKS. Deres dekningsområde inkluderer kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.

Når ved og olje brenner, dannes sotpartikler som setter seg fast på innsiden av pipen på vei ut. Ved fyring over tid kan dette sotlaget bli ekstra tykt og antenne dersom du fyrer ekstra hardt en dag. Da kan det oppstå pipebrann.

− God forbrenning reduserer faren for pipebrann. Det oppnår du når det er balanse mellom mengde luft til forbrenningen og gassene som skal forbrennes. Det er et godt tegn når du ser et blålig skjær i flammene som brenner rolig, uten at det dannes røyk, sier Strøm.

Hvordan fyre riktig? Rogaland Brann tipser!

For det første må du bygge bålet riktig: Plasser et par tørre vedkubber nederst og bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. Legg to til tre opptenningsbriketter øverst.

Tenn fra toppen: Opptenning fra toppen gir nemlig raskere oppvarming av brennkammeret, noe som gjør at du hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

Sørg for nok luft: La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøren på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. Ikke steng spjeldet så mye at flammen dør ut. Sørg for at det er nok friskluft i rommet, slik at ildstedet får «pusteluft».

Påfyll av ved bør gjøres når flammene begynner å forsvinne og det meste av ved er blitt til glør. Unngå å fylle store mengder ved i ovnen og følg bruksanvisning. Det er viktig å ikke fylle på for mye ved om gangen, da det kan føre til at det blir for høy temperatur og at vedovnen sprekker.

Fyrer du riktig, får du mer utbytte av veden, samtidig som de skadelige utslippene og risikoen for pipebrann synker (NTB Tema)

Tørr ved og riktig trekk

For å oppnå god og riktig forbrenning, er du avhengig av at både pipen og vedovnen blir varm. Nøkkelen er derfor å varme opp pipen og ovnen raskest mulig, ved å bygge bålet riktig, bruke tørr ved, tenne fra toppen og sørge for nok luft.

Trekken i en pipe oppstår på grunn av temperaturforskjeller, som genererer undertrykk i pipen. Varme røykgasser er lettere enn den kalde uteluften.

Hvor mye sot som legger seg på glasset er avhengig av ovnsmodell, fyringskompetanse og forholdet mellom pipe, vedovn og trekk. Det vil kunne sette seg sot på glasset når flammene eller den varme røyken treffer en kaldere flate, og avkjøles før soten blir forbrent.

