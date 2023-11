Enormt Bamsegutt-engasjement: − En protest fra det norske folk mot systemet

Etter at episodene av dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» ble lagt ut onsdagsmorgen, samt ble vist på NRK 1 samme kveld, har det vært et enormt engasjement.

Det ble fort opprettet en Spleis for å få Jan-Egil Granfoss, hans kone Sansi og deres sønn fra Filippinene hjem til Norge. I skrivende stund fredagskveld, er det over 3,2 millioner kroner samlet inn av drøyt 13.500 givere.

− Engasjementet er rørende, sier Tore Strømøy, som har laget serien om sitt arbeid med Granfoss-saken, til Rogalands Avis.

− Jeg tenker jo at denne pengeinnsamlingen er en slags protest fra det norske folk mot systemet. Når ikke staten har villet gi de tusenlappene det tar å få Jan-Egil og familien hjem, har befolkningen nærmest svart «vi skal vise dem», sier Strømøy videre.

Jan-Egil Granfoss, også kalt Bamsegutt, og Tore Strømøy under arbeidet med dokumentarserien som nå kan ses på NRK. Etter premieren er flere millioner kroner samlet inn for å få Granfoss og familien hjem til Norge (Kjetil Nesgård / NRK)

− En sjanse for dem å etablere seg i Norge

Han har snakket med Jan-Egil og Sansi, og de er så klart glade for pengene som er samlet inn, men de understreker samtidig at de ikke er opptatt av pengene og at det var derfor de kontaktet Strømøy og NRK.

− Det eneste de ønsker er å komme seg hjem til Norge, sier Strømøy.

− Nå som det er samlet inn så mye penger, får familien en god sjanse til å etablere seg et sted i Norge. For tre millioner kan de få seg en ganske fin leilighet et sted. Men før de kan reise nordover, må de finne en kommune som ønsker å ta imot dem og gi skoleplass til sønnen, fortsetter han.

Politisk engasjement

Flere stortingspolitikere har engasjert seg i saken til Jan-Egil Granfoss, som går under kallenavnet Bamsegutt.

Rødts Mímir Kristjánsson deltok selv i Tore Strømøys TV-dokumentar, og han har også skrevet en kronikk der han, blant annet, skriver «når selv ikke Tore på sporet finner fram i den norske velferdsstaten, er det på tide å slå alarm».

Mímir Kristjánsson er stortingsrepresentant for Rødt (Ole Berg-Rusten/NTB)

En annen som har engasjert seg, er Roy Steffensen. Frp-politikeren er stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen.

I et innlegg på Facebook skriver Steffensen: «Det er vondt å se at man i det offentlige er mer opptatt av å påpeke at man har gjort alt rett, fremfor å gjøre det som er rett».

− Det må være rom for å gjøre feil

Spleisen, som ble nevnt innledningsvis, ble opprettet av Liv Anne Aanestad Vold fra Vigrestad.

På innsamlingssiden skriver Aanestad Vold at etter å ha sett dokumentaren på NRK, kjente hun at vi må kunne hjelpe Jan-Egil, konen og sønnen hjem til Norge. «Systemet svikter totalt i alle ledd virker det som», skriver initiativtakeren.

– Det er ikke rett at folk ikke skal få lov til å gjøre en feil eller sende inn et feil skjema. Det må være rom for å kunne gjøre sånne feil. At ingen skal kunne hjelpe å rette opp i dette, det synes jeg var helt feil, sier Aanestad Vold til NRK.

Jan-Egil Granfoss, med kallenavnet Bamsegutt, i videosamtale med Tore Strømøy (Kjetil Nesgård / NRK)

