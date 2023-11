Politiet ser branner i sammenheng: – Mistenker mindreårige

Fire tilfeller av brann i området Gausel og Jåttåvågen onsdag kveld, der det mest alvorlige tilfellet førte til at et bolighus brant til grunnen. Åtte tilfeller av brann eller branntilløp i Sandnes tirsdag kveld. Til sammen 12 branner på to kvelder. Selv om ingen personer er blitt skadet, ser politiet svært alvorlig på branntilfellene.

Politiadvokat Ingvild Sandal opplyser til RA at sakene er under etterforskning og at politiet ser brannene i sammenheng.

Etterforskningen er i en innledende fase, men det er likevel klart at politiet har konkrete teorier de jobber ut fra basert på opplysninger som har kommet fram i løpet av etterforskningens startfase.

– Politiet har opplysninger som tilsier at brannene kan være framkalt av flere mindreårige. Det er imidlertid for tidlig å konkludere, og politiet må være tilbakeholdne med å gi ut ytterligere informasjon i og med at vi er tidlig i etterforskningen. Politiet følger sakene opp videre, sier Sandal til RA.

Full utrykning

Nødetatene rykket ut med full styrke til Gausel onsdag kveld, etter at det begynte å brenne i et ubebodd bolighus i et boligområde. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 18.59 onsdag.

Brannen spredte seg i huset som raskt ble overtent. Politiet satte opp en sikkerhetssone med radius på 100 meter og ba innbyggere om å holde seg borte fra stedet.

– Huset er overtent og det er mye røyk på stedet, opplyste operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Brannvesenet ba også naboer lukke dører og vinduer, og holde seg inne på grunn av kraftig røykutvikling. Etter innledende slukningsarbeid på stedet ble det klart at huset ikke sto til å redde og det brant til grunnen.

Det var ingen personer inne i huset som brant. Branntomten på Gausel blir trolig ikke undersøkt av teknikere før om et par dager. Etterslukking, sikring og kontroll må fullføres før teknikere kan sendes inn.

Området der boligen på Gausel brant til grunnen onsdag kveld er tettbygd. (Sekarias Hakin)

Undersøker sammenheng

Husbrannen på Gausel startet bare noen timer etter at det ble meldt om tre ulike tilfeller av branntilløp i området rundt Jåttåvågen.

Tidligere samme ettermiddag brant det i tre forskjellige bossdunker i Jåttåvågen, som ikke er langt unna brannstedet på Gausel. Den første meldingen om disse småbrannene kom klokken 15.47. Operasjonsleder Bjørn Iden fortalte onsdag kveld til Aftenbladet at de ikke kan utelukke en sammenheng mellom brannene.

– Klart det er påfallende at det er så mange branner i samme område, men foreløpig vet vi ingenting om brannårsak. Én av hypotesene er den er påsatt, men vi har ikke mulighet til å finne brannårsak før krimteknikere har vært på stedet, opplyste Iden.

Politi og brannvesen var imidlertid klare på én ting: At brannene i søppeldunkene ikke kan ha startet av seg selv.

– Dette er ikke branner som har startet av seg selv, men foreløpig har vi ingen mistenkte, framholdt operasjonsleder Iden.

Politiet etterforsker sakene videre og er blant annet i gang med å sjekke om det finnes videoovervåking i området.

Brannvesenet har fått melding om 12 branner og branntilløp i Sandnes og på Gausel/Jåttåvågen i løpet av tirsdag og onsdag, som alle kan være påsatt. Her fra den alvorligste, der et ubebodd hus brant til grunnen onsdag kveld. (Sekarias Hakin)

Åtte branner i Sandnes kvelden før

Onsdagens branner kommer også på et bakteppe av hele åtte lignende meldinger om brann eller forsøk på å stifte brann på ulike steder i Sandnes kvelden før, altså på tirsdag.

Tre av disse var i bossdunker. Det har med andre ord vært 11 småbranner og en kraftig brann som alle kan være påsatt i samme område på et par kvelder.

Om brannene i Sandnes uttalte seksjonsleder for etterforskning i Sandnes-politiet, Elisabeth Vorland til Aftenbladet, at Sandnes-brannene virket å være skadeverk utført av unge ungdommer.

Hvorvidt det er noen sammenheng mellom alle brannene eller noen av brannene, og hva som er brannårsaken til boligbrannen vil altså bli undersøkt av politiet den nærmeste tiden.