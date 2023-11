Vinterland: Stavangerkameratene spiller for «kidsa»

25. november til 17. desember arrangeres Vinterland på Ruten i Sandnes.

– I over tre uker kan publikum oppleve vintermagi på Ruten. De besøkende kan forvente seg et Vinterland som er større enn noensinne, sier prosjektleder Anne Helen Paulsen til RA.

Vinterland Sandnes AS, Sandnes kommune og Den Gule Banken inviterte til pressekonferanse om årets program onsdag formiddag. Her ble det blant annet klart at det settes opp et 22 meter høyt pariserhjul, det blir karusell for ungdommene som vil kjenne at det kiler i magen, og det blir mange konserter i løpet av perioden.

– Det vil være noe for alle. De minste kan for eksempel kose seg på Vinterland stasjon, sier Paulsen.

Stavangerkameratene står på scenen på gratiskonserten 16. desember.

– Vi gleder oss til å invitere alle til å være med på å synge og danse med. Det blir veldig kjekt sier prosjektlederen.

Gjentar suksessen

Stavangerkameratene gjorde en sprek entré på pressekonferansen, og tok seg en runde på isbanen med skøyter. (Tonette N. Haaland)

Stavangerkameratene hadde også konsert på Vinterland i fjor, og gleder seg til å gjenta suksessen.

– Etter hvordan det var her i fjor så har vi enorme forventninger i år, det kokte her ute, sier Tommy Fredvang til RA.

Han påpeker at fjorårets konsert var en av de kjekkeste de spilte det året.

– Så er det kjekt for meg å komme hjem til Sandnes, sier Kjartan Salvesen.

«Kameratene» påpeker at de synes det er spesielt stas å spille for «kidsa».

– Det er mange barn og ungdommer som hører på musikken, så det er noe helt spesielt å få spille for dem, sier Fredvang.

– Ja, det blir stas. Det er jo en del i publikum her som vanligvis ikke har anledning til å gå på konsert, så det er kjekt å se en fantastisk glød i ansiktene på dem. Vi trenger det vi også – for å holde oss unge, sier Salvesen og ler litt.

– Jeg tror det blir en euforisk opplevelse hvor vi er sammen inn i julestria, legger han til.

Ole Alexander Mæland sier publikum kan forvente seg en kjekk konsert, med litt julestemning.

– Vi skal veldig eksklusivt framføre litt julemusikk også, lover Mæland.

Det er Den Gule Banken som sponser konserten med Stavangerkameratene.

Stavangerkameratene Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Ole Alexander Mæland og Glenn Lyse. (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om Vinterland i Sandnes 2023

Det blir offisiell åpning 25. november klokken 12.00.

Vinterland er åpent til 20.00 hver kveld.

I år blir det fire attraksjoner: Pariserhjulet, Vinterland Express, Kakaokoppene og Vinterland Stasjon.

Skøytebanen holder åpen døgnet rundt, og det er mulig å få leie skøyter hos Frilager i Vinterlands åpningstider.

I år skjer det mer på scenen enn noen gang. Vinterland har med flere «Norske Talenter» deltakere, både The Core og Showakademiet stiller. Det blir også flere konsert fra lokale aktører som VIVA, Sandnes Kulturskolekor, Løwenstrasse og Stangeland skolekorps.

16. desember klokken 17.00 blir det konsert med Stavangerkameratene.

Hver fredag blir det Utekino – Arrangørene byr på klassikerne Frozen, Tre nøtter til Askepott og Disneys Mikkes jul.

Barnas dag blir torsdag 30. november – Her blir det blant annet maskottreff og flammeshow.

I Vinterlands skieventyr kan barna teste ut sine skiferdigheter.

Blålysdagen blir 2. desember, her setter man fokus på sikkerhet og du får prøve deg på flammeslukking, hjertelungeredning og heimlich-manøver. I tillegg blir det bamsesykehus og du kan møte redningshundene.

Julegrantenningen blir tradisjonen tro søndag 3. desember klokken 17.00.

---

– Verdt pengene

Ordfører i Sandnes, Kenny Rettore, synes det er viktig å satse på Vinterland og aktivitet i sentrum. (Tonette N. Haaland)

En av Vinterlands største og viktigste bidragsytere er Sandnes kommune. I 2023 får Vinterland 2,5 millioner kroner i tilskudd fra Sandnes kommune.

– Jeg tror Vinterland er bra for byutviklingen og næringslivet. Det er bra å få vist sentrum fram, sier ordfører i Sandnes, Kenny Rettore (H) til RA.

Han påpeker at etter å ha satset flere titalls millioner på Ruten, ønsker de å ha aktiviteter her hele året.

– Så Vinterland er verdt pengene?

– Ja. Det er et stort beløp vi legger i, men det gjør Sandnes til en attraktiv by, sier Rettore.