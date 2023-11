Boligprodusentene: Siste tolv måneder verre enn finanskrisen

Det ble solgt 13.613 boliger av ulike typer de siste tolv månedene fram til oktober. Det er 38 prosent færre enn i forrige tolvmånedersperiode.

– Dessverre tror vi at markedet for salg og igangsetting av nye boliger skal falle ytterligere, da det er varslet enda en renteheving i desember. I oktober 2023 er tolvmånederssalget lavere enn bunnpunktet under finanskrisen, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

I oktober i år var nedgangen på 28 prosent fra samme måned i fjor.

Hiim peker på at det er en underdekning av boliger som rammer alle som trenger et sted å bo. Han mener bransjen nå må rette seg spesielt inn mot de mange flyktningene som kommer til landet.

– Det har kommet cirka 65 000 flyktninger siden krigen i Ukraina startet, og det rapporteres at det nå kommer over 1000 nye hver uke. Den ledige kapasiteten i bransjen kan benyttes til målrettet boligproduksjon for å dekke boligbehovet i hele landet, sier han i en pressemelding.

Også igangsettingen av nye boliger har fått seg en alvorlig knekk. Det ble satt i gang bygging av 42 prosent færre boenheter hittil i år enn i samme periode i fjor. Bygging av leiligheter har falt hele 55 prosent.

