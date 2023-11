Nyåpnet butikk har blitt svært populær

I september åpnet Gigaboks dørene på Tvedtsenteret på Forus. Konseptet til butikken er at man kan kjøpe varer i store forpakninger til en rimelig pris, slik at du kan storhandle alt fra kylling til vaskemiddel.

To måneder etter åpningstid kan butikksjef Hege Aakvik Nilsen fortelle at konseptet har blitt godt tatt imot.

– Det har gått over all forventning, og tilbakemeldingene fra kundene er utelukkende positive, sier Aakvik Nilsen til RA.

Hun mener de dekker et behov i markedet.

– Det å få nok varer har vært utfordringen. Det er jo veldig gøy, og det betyr at vi har de rette varene inne, sier butikksjefen.

Hun påpeker at de alltid fyller på med varer, og tester ut nye matvarer.

– Det betyr at det alltid en noen spennende å finne.

Måtte ansette flere

Aakvik Nilsen forteller at pågangen har vært så stor, at de ganske tidlig etter åpningsdatoen måtte ansatte flere.

– Med over 6000 besøkende hver uke er mye å fylle på, påpeker hun.

– Opplever dere at noen dager eller perioder er mer travle enn andre?

– Det er ett veldig godt trykk hele uken, men ettermiddager og lørdager er selvfølgelig travlest, sier butikksjefen.

– Hvilke varer opplever dere er mest populære eller etterspurt?

– Det går mye av mye forskjellig, nanbrødene våre er blitt en «snakkis» på grunn av den gode autentiske smaken som en kun får på restauranter. Cripsy Duck er den nye store «it» retten, og vårrullene fyller vi på så fort vi klarer. For ikke å snakke om krydderhyllen, de store pakkene med krydder vil vel alle ha på kjøkkenet sitt. Vaskemidler, Monster energidrikk … det forsvinner alt sammen, sier hun.

Julerush

Butikksjefen forteller at åpningshelgen var helt fantastisk, og at kunde-trøkket fortsatt merkes.

– Vi er veldig godt fornøyd. Med selvbetjenings-kasser klarer vi å hjelpe mange kunder på en gang, så vi slipper de veldig lange køene, påpeker hun.

Hun tror ikke det blir færre kunder inn mot jul.

– Vi tror absolutt at Gigaboks blir mye besøkt før jul. Vi har mye julevarer inne, både julemat, tilbehør og snacks. Julegaver har vi også et stort utvalg av, så vi forventer en travel tid framover. Det er jo veldig greit å ta storhandelen her før jul slik at alt er på plass i stor forpakning og til en fin pris, mener butikksjefen.

– Ansetter dere julehjelp eller gjør dere noen tiltak for å være godt forberedt inn mot jul?

– Vi har ett stort og godt team på plass nå, så jeg tror vi skal være godt forberedt. Nå skal vi bare passe på å få nok varer.

RA har tok en prat med Malin Sofie Leirvik, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi, om man egentlig sparer penger på å handle inn stort i forbindelse med åpningen av Gigaboks. Se hva hun sa her.