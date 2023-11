Suksess med strikkekino

– Strikkekino er et tilbud for strikkeglade kinogåere. Det er et tilbud hvor vi legger opp til å møte andre strikkere og være sosial sammen. Salen åpner tidlig slik at du kan møte de andre før filmen. Også har vi litt lys på i salen slik at du lett kan strikke, hekle, brodere, hva enn, mens du nyter en god film på kino. Vi tilbyr litt ekstra kos, som kaffe, godsaker og litt gaver eller premier. Rammene er like hver gang, men blir noe ulikt innhold, sier Tonje Viken i Odeon kino Stavanger/Sandnes til RA.

Konseptet begynte før koronapandemien, men da i en litt annen skala.

– Da jeg begynte i stillingen ville jeg ta strikkekino tilbake og gjøre det noe større. Strikking har blitt veldig populært nå i alle aldre så jeg tenkte at dette må vi absolutt få opp igjen. Jeg tok kontakt med Ann Kristin i Magiske Masker, og hørte hva hun tenkte om ideen. Hun var kjempe giret, og var veldig interessert i å være fast samarbeidspartner. Nå skal vi snart arrangere den tredje strikkekinoen, og allerede fra det første arrangementet måtte vi oppskalere da det ble populært så fort, sier Viken.

Det er alltid litt ekstra kos på strikkekino, som for eksempel vafler. (Odeon kino Stavanger)

– Hva er målet med å arrangere strikkekino?

– Målet er at det skal finnes noe for alle på kinoen, og nødvendigvis ikke bare i helgene, men og at det skjer kjekke ting i ukedagene. Film er best på kino, og vi ønsker å trekke til oss så mange som mulig. Vi ser at det er en god idé å lage opplegg rundt visningene – for eksempel festpremierer, jentekvelder, barnedisco, pizzafest, og så videre. Jeg ønsker og at vi skal bli flinkere til å bruke byen, så at vi har et fast samarbeid med Magiske Masker er veldig viktig for meg, da kan vi løfte hverandre opp, sier Viken.

Utsolgt

Hun sier alle som ønsker å ta med seg strikketøyet på kino er velkommen.

– Nå som strikking er så populært er strikkekino noe for alle aldre. Vi har møtt både gjester på 25 år og 70 år.

Tilbudet er svært populært. Den første strikkekinoen ble utsolgt på under 1 time.

– Vi valgte å sette opp en til, som også ble utsolgt på en time. Vi hadde da 68 gjester som sto i kø lenger før salen åpent. Det var jubel og kos. Vi bestemte oss da fort for at vi måtte inn i «sal 5 Luxe» som har 136 seter neste gang – og da ble det utsolgt på under to timer.

– Hvorfor tror du det er et såpass populært tilbud?

– Jeg tror det er en blanding av at strikking i seg selv er veldig populært, og at vi har laget et større opplegg rundt det. Kundene vet at de får kaffe og noe godt, og at Magiske Masker alltid stiller opp med noe kjekt.

Viken tror at spesielt de som er i 40-60-årene synes det er kjekt at det skjer noe ekstra rundt filmvisningen, og at de kan være sosiale sammen med venner.

– At vi viser en god film med godt lyd og bilde er så klart også en fordel. Jeg vet at flere savner at det skjer mer i byen vår, så om vi kan bidra med å få folk ut og utnytte seg av kulturelle tilbud er det kjekt.

Love Actually

Filmene som vises er det kundene som er med å bestemmer.

– Vi er nå i underkant av 2000 medlemmer i strikkekino-gruppen, hvor vi holder avstemningene. Det er som regel stor enighet i hva de ønsker å se.

Strikkekino settes opp siste onsdag i måneden, som betyr at neste blir 29. november.

– Da blir det selvsagt juletema og julesnacks. Kundene har valgt at vi skal se juleklassikeren Love Actually. Det blir også en jule-inspirert overraskelse fra Magiske Masker og BestemorBitten. Vi har pause i julen, og starter opp igjen i slutten av januar, sier Viken.