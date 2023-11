Psykiater fra Stavanger får ærespris

Prisen får han blant annet for å ha vært primus motor i å etablere Transkulturelt senter, et psykiatrisk behandlingstilbud for flyktninger og asylsøkere i Stavanger.

- Årets prismottaker fortjener stor honnør for sitt arbeid og for hvordan han argumenterer for asylsøkeres behov der det er nødvendig, overfor kolleger og allmenhet, med foredragsvirksomhet, uttalelser i media og annen type samfunnsdebatt. Ved å stå støtt i eget fag, viser Jone Schanche Olsen at hele menneske er mangefasettert der både det biologiske, psykososiale og kulturelle må tas hensyn til for å forstå menneske som en helhet. Dette gir ham en unik verktøykasse i møte med andre mennesker, der individet kan oppleve seg møtt og anerkjent.

Slik begrunner Schizofrenidagene at prisen går til Schanche Olsen.

Eneste i landet

Transkulturelt senter er en del av den psykiatriske spesialisthelsetjenesten ved Stavanger Universitetssykehus. Dette er foreløpig Norges eneste psykiatriske behandlingstilbud som utelukkende arbeider med alvorlig traumatiserte flyktninger og asylsøkere.

- Jone Schanche Olsen kombinerer på en spesiell måte høy faglig dyktighet, etisk bevisst refleksjon, humanisme og viktig kollegial støtte i arbeidet med flyktninger og asylsøkere, enten de har bosettingstillatelse eller ikke, skriver Schizofrenidagene i en pressemelding.

Schanche Olsens har initiert og er aktiv i senterets gruppetilbud til enslige mindreårige asylsøkere, unge og voksne fra ulike land. Senteret har også gruppetilbud til barn, eldre afghanske kvinner og voksne tsjetsjenske menn.

- Viktigst i hans innsats er likevel hans holdning til å bistå de svakeste pasientene, de som er asylsøkere i årevis og de som har fått endelig avslag, men fortsatt oppholder seg i Norge. Dette vel vitende om at helsetjenestens deltakelse sannsynligvis ikke vil endre asylstatus, men vil kunne være til hjelp og støtte for den enkelte i en ekstremt utfordrende livssituasjon.

[ Julehandel på kreditt? Ikke gå i denne fellen! ]

[ Steinerskolen om friskolekutt: – Vi føler oss ikke trygge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen