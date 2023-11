Stavanger kåret til mest boligvennlige bykommune

Det skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Kommunen har en viktig rolle når det gjelder å få bukt med boligmangelen i Stavanger, og vi er opptatt av at utbyggerne skal oppleve forutsigbarhet i saksbehandlingen av reguleringsplaner og byggesaker, sier Gunn Jorunn Aasland, direktør for by- og samfunnsplanlegging.

Stavanger utmerker seg i en undersøkelse av hvordan kommunene legger til rette for boligbygging. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har sett på kommunenes rolle både som planmyndighet og samfunnsutvikler, og rangert kommunene etter en rekke kriterier.

I fjorårets kåring kom Stavanger kommune på 37. plass blant 119 kommuner. I år har Stavanger avansert til en 7. plass totalt blant alle små og store kommuner, og 1. plass blant de tjue største byene.

Aasland understreker at prisen for boligvennlighet handler om målbare kriterier som saksbehandlingstid, gebyrer, innvilgede byggesøknader og antall ferdigstilte boliger. Aspekter som bykvalitet, klimaregnskap, sosial bærekraft og estetikk er ikke med i beregningen.

---

Stavanger skiller seg positivt ut ved:

Relativt kort behandlingstid for reguleringsplaner: under 2,5 år fra oppstartsmøte til endelig vedtak i bystyret. Til sammenligning bruker Oslo og Bergen over 5 år.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker er 6,9 uker (lovpålagt frist er 12 uker).

Kommunen har tilstrekkelig ferdig regulerte boligtomter til å dekke forventet befolkningsvekst de neste ti år.

Lave gebyrer for plan- og byggesak, vann og avløp, og høye investeringer i vei.

Stavanger har ingen avslåtte private planforslag. Dette indikerer at kommunen har tydelige føringer og rammer for boligbyggerne.

Stavanger skårer jevnt bra og over middels på alle indikatorer, og rapporterer flere tall til SSB/Kostra.

---