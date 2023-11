Kommunen søker hjelp til å utvikle seg som mangfoldsby

Det melder kommunen på sine hjemmesider.

Utvalg for mangfold og inkludering jobber for å gjøre Stavanger kommune til en bedre mangfoldsby, og har nær kontakt med innbyggerne for å høre så mange stemmer som mulig. Det rådgivende utvalget skal blant annet være et bindeledd mellom innvandrerbefolkningen og kommunen. Utvalget legger fram årsmelding for bystyret.

Til dette arbeidet trenger kommunen deg som har:

Internasjonal bakgrunn med opprinnelse utenfor Norden

Et stort engasjement for byen

Tid til å bidra

God kontakt med innvandrerbefolkningen

Søkeren må være bosatt i Stavanger. Se mer om hvordan du kan søke på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Søknadsfrist er fredag 17. november.