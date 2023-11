Årets julebok fra Asfalt er klar: – Veldig spesiell

– Boken, som heter «Spis med oss», er litt annerledes i år. Leserne får bli med på en middag litt utenom det vanlige. Rundt bordet sitter to Asfalt-selgere, Arvid Mæland, Olaug Bollestad, Tore Christiansen, Olav Larsen, Anne Marthe Widvey, Martin Nese Johnsen og Veronica Simoné Fjeld. Sammen diskuterer de livets små og store spørsmål, mens Mari Hult serverer dem mat, sier ansvarlig redaktør Stine Hasfjord til RA.

Boken kommer for salg på gatene på fredag 10. november.

På onsdag deltok flere av de som medvirker i boken, i tillegg til mange Asfalt-selgere fra Stavanger, Sandnes, Jæren og Egersund på lanseringsfesten på Backstage i Vågen i Stavanger.

– Årets kokk er Mari Hult, som er den første kvinnelige kokken i Asfalts julebok, sier Hasfjord, som synes det er veldig stas.

– Lanseringsfesten gikk over all forventning. Vi hadde rød løper og en foto-vegg som gjorde det hele veldig premiere-preget. Det var champagne-brus i stettglass og live musikk. Det var utrolig gøy å se alle Asfalt-selgerne fra forskjellige byer ha en fin kveld sammen med kollegaer.

Mange koste seg på lanseringsfesten. (Ine Garvik, Gatemagasinet Asfalt)

Mer enn oppskrifter

Hasfjord kan fortelle at årets julebok er mer enn en kokebok.

– Boken handler om et middagsselskap vi arrangerte tidligere i år, hjemme hos kokken Mari Hult. Hun serverte mat man finner oppskrifter på i boken, til celebre gjester og to asfalt-selgere. De fikk store spørsmål de skulle diskutere under måltidet, som for eksempel «hvis du var statsminister for en dag, hva ville du endret på?» eller «hva skjer etter døden?». Det ble noen veldig fine samtaler, mellom folk med veldig forskjellige bakgrunner. I boken får du lese samtalene som utspilte seg, og intervjuer med gjestene, i tillegg får du oppskrifter.

Redaktøren sier de ikke har en spesiell målgruppe for boken.

– Den er for alle som er voksne som treffer på Asfalt-selgere. Jeg tenker alle som brukes byen – Stavanger, Sandnes, Kvadrat, Kilden og så videre er i målgruppen for boken. Det er jo vanligvis en kokebok, men i år er hovedingrediensen disse samtalene hvor man kan få noen nye perspektiver, i tillegg til oppskriftene. Det er sterke historier, som gjør inntrykk.

Samleobjekt

En stor del av inntektene fra julebøkene går til Asfalt-selgerne selv.

– Det betyr at de får litt ekstra penger inn mot jul som de gjerne kan bruke på god mat, julegaver eller noe til seg selv. En selger har for eksempel sagt at hun skal gå til frisøren for første gang på veldig lenge når hun tjener penger på boken, sier Hasfjord.

Dette er 8. gang Asfalt gir ut bok, og de opplever at det er mange som er interesserte i juleboken.

– Noen har det som et samleobjekt, og noen kjøper det fast som en julegave. Mange av selgerne har faste kunder som spør når boken kommer ut for salg. Asfalt-selgerne teller ned dager til boken kommer ut fordi den er så etterspurt, sier redaktøren, som ikke legger skjul på at de er stolte av produktet de selger.

– Det er en veldig fin bok, som vi er veldig stolte av hvordan har blitt. Den er verdt pengene.

I boken følger også en kalender med, som er laget i samarbeid med Rogaland brann og redning IKS.

– Kalenderen skal rette oppmerksomhet mot brannsikkerhet blant mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Det er noen veldig kjekke bilder i kalenderen av brannmenn og asfalt-selgere. Det har vært et veldig fint samarbeid, sier Hasfjord.