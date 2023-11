Sterk protest mot nedleggelsen av Spiderweb

– Vi står sammen her i sinne, i frustrasjon og i dyp fortvilelse.

Det sa lda Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, til de frammøtte på Torget onsdag kveld.

Over hundre brennende fakler og refleksvester lyste opp høstmørket i Stavanger sentrum.

I oktober ble det kjent at Operasjon Spiderweb legges ned. Gruppen har vært tilknyttet Sør-Vest politidistrikt og hatt i oppdrag å forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrepssaker mot barn for retten. Arbeidet har ført til over 100 domfellelser.

Blant de mange frammøtte sto Anne Marie Andersen i gul refleksvest.

– Hvorfor er du her i dag?

– Det er de mest sårbare, sa Andersen før stemmen brast. Tårene presset på mens hun fortsatte:

– Mer og mer blir lagt ned, og det blir mindre og mindre beskyttelse for de mest sårbare. Jeg synes det er skikkelig ille. Det noen får seg til å gjøre med unger … Når du først har blitt utsatt for noe slikt, kan du ikke bare ta det av som en jakke som har blitt skitten. Du kan ikke få det vekk.

Anne Marie Andersen (Mari Wigdel)

Tidligere Spiderweb-leder: – Feil avgjørelse

Oddgeir Høyekvam, tidligere politifaglig etterforskningsleder i Spiderweb, har vært en del av spesialenheten siden den ble opprettet i januar 2019.

– Det er feil beslutning å legge ned enheten, sier han.

– Kriminalitetstypen nettovergrep representerer, krever kompetanse som en generalist i politiet vanligvis ikke har. Denne kompetansen må også vedlikeholdes og videreutvikles for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Jeg frykter at en konsekvens av nedleggelsen er at en større andel av samfunnets mest sårbare, nemlig ungene våre, vil risikere å bli utsatt for seksuelle overgrep på internett uten at det blir avdekket, og med det påføres uopprettelig skade livet ut.

- Jeg tror dette mangler sidestykke. Jeg har aldri opplevd at det har blitt gjennomført et fakkeltog mot nedleggelsen av en etterforskningsgruppe i politiet, sier Oddgeir Høyekvam, tidligere politifaglig etterforskningsleder i Spiderweb. (Mari Wigdel)

– Ledelsen har sagt at de mest alvorlige sakene fortsatt skal ha høy prioritet. Men det er ikke lett å vite hva som ligger bak hver enkelt sak. Mange av de mest alvorlige sakene har startet med ett bilde og endt opp med at vi har avdekket grov voldtekt og incest.

Høyekvam mener øremerkede midler over statsbudsjettet er den mest optimale løsningen.

Jeg håper at det i statsbudsjettet for 2024 vil være øremerkede midler til politidistriktenes arbeid med å avdekke saker som handler om seksuelle overgrep mot barn.

– Uunnværlig kompetanse

Bjørn Arild Sølyst Karlsen opplevde selv overgrep som barn. Nå krever han at Sør-Vest politidistrikt snur.

– Overgriperen må stoppes. De ødelegger unger. Hele livet deres, sier Karlsen.

Karlsen var en av dem som holdt appell på Torget.

– Jeg tviler på at de 100 domfelte ville blitt avslørt uten Spiderweb. I hvert fall ikke i den grad. Jeg er skuffet. Jeg håper politimesteren innser hva han må gjøre. Dette kan ikke være slutten på dette viktige arbeidet. Kompetansen til spesialenheten er uunnværlig.

Bjørn Arild Sølyst Karlsen. (Mari Wigdel)

[ Har oppgradert ungdomstilbudet ]

Grethe Kvalheim (Frp) har jobbet mot forebygging av seksuelle overgrep siden 1980-tallet.

- Jeg har reist rundt i landet og holdt foredrag. I begynnelsen handlet det om å gi beskjed om at man ikke måtte haike eller bli med fremmede hjem. Nå har overgrepene flyttet inn på barnerommene, begått av pedofile via nettbrett og mobiltelefoner, sa Kvalheim i sin appell på Torget.

Grethe Kvalheim (Frp) tok initiativ til fakkeltoget. (Mari Wigdel)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen