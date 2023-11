Tok ungdommenes tilbakemeldinger på alvor

Tirsdag inviterte Helsestasjonen for ungdom i Stavanger (HFU) til offisiell åpning av de nye og oppgraderte lokale sine i Arne Rettedalsgate 12.

– Vi åpnet egentlig dørene i februar, men vi hadde ikke en offisiell åpning. I tillegg ville vi ha en formell avslutning av innovasjonsprosjektet som har ført til mange av disse oppgraderingene, sier Sonja Haslerud, leder ved HFU Stavanger, til RA.

Sonja Haslerud, leder ved HFU Stavanger. (Tonette N. Haaland)

Prosjektet hun viser til er et samarbeid mellom Helsestasjon for ungdom, Smartbyen og Universitetet i Stavanger, hvor de blant annet har samlet inn tilbakemeldinger fra ungdommer for å bedre brukeropplevelsen ved helsestasjonen.

Mange av tilbakemeldingene gikk på at venterommet burde utbedres, og at man burde ha lett tilgang på informasjon og et bedre køsystem.

Da HFU skulle inn i nye lokaler fikk de en perfekt mulighet til å ta tilbakemeldingene på alvor, og de gjorde flere oppgraderinger sammenlignet med de gamle lokalene.

– Vi fikk for eksempel en del tilbakemeldinger på at toalettene burde være mer skjermet fra venterommet. Vi fikk også tilbakemeldinger på at venterommet burde være vennlige og ikke være «institusjonspreget». Det har vi lyttet til, sier Haslerud.

Innovasjons-prosjektet har nylig vunnet Årets Innovasjonspris på HFU-dagene til Sex og samfunn.

– Så dette er også noe vi feirer på den offisielle åpningen, sier Haslerud.

Det første man ser når man kommer ut av heisen i 4. etasje er en fargerik oversikt over hvor man skal gå. Linjene går fra veggen helt til dit man skal, for eksempel resepsjonen. (Tonette N. Haaland)

Klippet snoren

Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H), åpnet lokalene offisielt med snorklipping.

– Det har blitt utrolig fint her. For å sikre at dette skal være et godt sted å komme så har man tenkt helt nytt. Helsestasjonen, Smartby-avdelingen og universitetet har samarbeidet for smartere måter å jobbe på, og med økt bruk av digitalisering. Med hjelp av de innovasjons-midlene kommunen har stilt til rådighet har dere jobbet for å lage løsninger som skal bidra til bedre brukeropplevelser for de ungdommene som kommer hit til dere, sier Knutsen Hegdal.

Hun sier videre at hun håper prosjektet kan være til inspirasjon for andre avdelinger og tjenester i kommunen, og ber dem huske å søke på innovasjons-midler når de lyses ut.

Det er fargerike og fine møbler på venterommet, som til vanlig er delt opp i flere soner, slik at man opplever å sitte litt skjermet når man venter. (Tonette N. Haaland)

– De må vite om tilbudet

HFU-leder Haslerud håper oppgraderingene gjør at enda flere ungdommer benytter seg av tilbudet.

– Vi vil senke terskelen for å komme til oss så mye som mulig.

Hun sier at besøkene til helsestasjonen ofte handler om seksuell helse eller psykisk helse.

– Vi fikk tilbakemeldinger på at det forrige venterommet var litt kleint og lite, og at man var veldig synlig der. Derfor har vi oppgradert venterommet slik at ungdommene ikke får den samme opplevelsen lenger, sier Haslerud.

Hun understreker også at jo tidligere ungdommene kommer til dem med et problem, jo lettere er det å hjelpe.

– Vi har lyst å forebygge og komme tidlig på banen. Derfor er det viktig for oss at de vet hvor vi er. Nå har vi fått større venterom, større lokaler, og vi har dimensjonert tjenesten for å tåle mer enn før. Så vi håper ungdommene etter hvert blir kjent med at vi er her, og at de kommer til oss – og synes det er en grei og trygg plass å være. Sånn at den dagen de trenger prevensjon, så vet de at de kan få det her. Den dagen de har hatt sex uten kondom – vet de at de kan komme hit å ta en selvtest, det er ingenting stress. Eller om det er noe i forhold til psykisk helse eller om de strever med et eller annet. Vi ønsker å komme inn så tidlig som mulig. Da må de vite om tilbudet, og terskelen må være lav. Tilbudet er gratis, det er for alle og man trenger ingen henvisning. Det skal ikke være noen barrierer, sier Haslerud.

