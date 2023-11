Så mange er uføretrygdet i Rogaland

28.032 personer mottar uføretrygd i Rogaland, det er en økning på 1,3 prosent det siste året. Det melder Nav Rogaland i en pressemelding tirsdag.

Ved utgangen av 3. kvartal 2023 mottok 28.032 personer uføretrygd i Rogaland. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en økning på 349 personer. Samtidig er det en nedgang på 36 personer fra 2. kvartal.

Andelen holder seg uendret fra samme kvartal i fjor, og utgjør 8,9 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Snittet for landet er på 10,4 prosent, og det er kun Oslo som har en lavere andel med 6,2 prosent.

En overvekt av mottakerne er kvinner, og utgjør 59 prosent av mottakerne. For de under 30 år er bildet motsatt, hvor menn utgjør 66 prosent av mottakerne.

– Årsakene til uføretrygd er komplekse, og varierer mellom aldersgruppene. De vanligste årsakene til uføretrygd er psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdom. Dette gjelder for både Rogaland og resten av landet, sier Merethe P Haftorsen, direktør i Nav Rogaland, i pressemeldingen.

Nedgang i unge uføretrygdede

1.891 av mottakerne er under 30 år. Det er en nedgang på 19 personer, eller 1,0 prosent, fra i fjor. Antallet unge mottakere tilsvarer en andel på 2,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 29 år, og er på samme nivå som snittet for landet.

– Det er positivt at det har vært nedgang i unge uføre. Konsekvensene er store både for den enkelte og for samfunnet når unge faller utenfor arbeidslivet, sier Haftorsen.

Store forskjeller mellom kommunene

Lund kommune har den høyeste andelen uføre med 15,6 prosent. Motsatt har Sola den laveste andelen med 6,6 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene har Eigersund og Karmøy høyest andel med henholdsvis 12,4 og 12,1 prosent. Haugesund har en andel på 9,0 prosent, Sandnes 8,3 prosent og Stavanger 7,4 prosent.

– Det er ulike forklaringer på hvorfor det er så stor forskjell mellom kommunene, men vi vet at alderssammensetning, utdanningsnivå og næringsstruktur har innvirkning på uføreandelene, sier Haftorsen.