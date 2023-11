Åpner nytt spisested på kjøpesenter

To nye leietakere, Bajtong Thai Kitchen, samt Ivan Frisør & Barbershop, har signert avtaler med Citycon og åpner på Kilden.

Det melder Citycon i en pressemelding tirsdag.

Bajtong Thai Kitchen åpner i senterets første etasje, i lokaler på rundt 100 kvadratmeter mellom Bjørklund og Tilbords. Restauranten er nytt konsept som tilbyr asian fusion mat, drevet av lokale eiere. Restauranten åpner i begynnelsen av 2024.

– Vi er glade for å kunne presenterer et nytt spisested på Kilden. Bajtong Thai Kitchen vil berike vårt allerede gode serveringstilbud, sammen med våre etablerte leietakere som Pastabakeren, Big Bite og Jærbakeren Arne Johannesen. Kilden styrker seg på servering og blir en enda mer attraktiv møteplass for Stavanger-folket, sier Jonas Braad, senterleder på Kilden i pressemeldingen.

Ivan Frisør & Barbershop åpner i 50 kvadratmeter store lokaler i senterets andre etasje, ved Skin Tonic og Rituals. Ivan Frisør & Barbershop har salonger i Stavanger og Sandnes, og nå åpner de ny salong på Kilden senter. Åpningen er i desember 2023.

– Vi er veldig fornøyde med å få Ivan Frisør & Barbershop til Kilden. Her kan kundene få blant annet hårklipp, barbering og vask av erfarne folk innen frisøryrket. Vi gleder oss til å se nyklipte og nybarberte kunder ved den nye salongen, sier Braad.