Flere dødsulykker i Rogaland enn før

I oktober omkom to menn i trafikken i Rogaland. Den ene døde i en utforkjøringsulykke, og den andre i en møteulykke.

Sju av dødsulykkene i Rogaland i år har vært i forbindelse med utforkjøring.

– Vi så dessverre en økning i tallet på dødsulykker på veiene i fjor etter flere år med nedgang. I år har vi flere drepte ved utgangen av oktober enn på samme tid i fjor, sier Hans Bjørnar Tunheim i Statens vegvesen i en pressemelding.

Så langt i år har tolv mennesker mistet livet i trafikken i Rogaland, mot elleve på samme tid i fjor, og fem i 2021.

I to av ulykkene omkom to personer i hver ulykke. Den ene da en bil med tre unge gutter skled utenfor veien og havnet i vannet, og den andre da to middelaldrende menn kolliderte front-mot-front i Byfjordtunnelen.

Flere ulykker

I pressemeldingen påpekes det at det i år er flere ulykker enn vanlig med flere offer i hver ulykke, som gir utslag på statistikken. Dette gjelder for hele landet.

– Hvorfor vi ser denne utviklingen kan vi ikke si noe om ennå. Det kan være tilfeldig, men det vil være noe vi ser på i analysen av årets dødsulykker, sier Tunheim.

De to gruppene som skiller seg ut i år, med flest dødsulykker, er de yngste sjåførene og aldersgruppen 45 +.

I pressemeldingen påpekes det at det viktigste man kan gjøre for å forebygge ulykker er å: holde fartsgrensen, kjøre rusfritt, bruke bilbelte og holde oppmerksomheten på veien.