Nå er det bemannet sykkelparkering i Stavanger: - Ikke prøvd ut i Norge før

– Hvorfor sykler ikke enda flere til jobb i sentrum? er det noen som lurer på. Syklistene trekker selv fram mangel på trygge sykkelparkeringsplasser. Og det får vi nå. Her i Postens gamle lokale kan innbyggerne nå glede seg over en bemannet sykkelparkering med plass til mellom 150 og 200 sykler, sier varaordfører Henrik Halleland (KrF) og klipper opp en kjetting med tang. Nå er parkeringen offisielt åpnet.

Henrik Halleland (KrF) sto for den offisielle åpningen av Stavangers nye sykkelparkering. (Mari Wigdel)

Prisen for å parkere sykkelen er 20 kroner, enten man har sykkelen parkert en time eller en dag. Parkeringen åpner klokken 07.30 og stenger klokken 17.00. Foreløpig er den åpen mandag til fredag.

Nybrottsarbeid

Konseptet er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Paahjul. Det er også et eget verksted på stedet, og Paahjul tilbyr både service og vask av sykkelen. I tillegg er det en sykkelbutikk.

– Dette er helt fantastisk. Bevoktet sykkelparkering er ikke prøvd ut i Norge ennå, sier daglig leder i Paahjul, Thomas Stornes.

Inge Fakle Mæstad, leder i region vest i Kirkens Bymisjon, og Thomas Stornes, daglig leder i Paahjul. (Mari Wigdel)

Leder for region vest i Kirkens Bymisjon, Inge Fakle Mæstad, er takknemlig for at Stavanger kommune ga oppgaven til Paahjul.

– Det er en tillitserklæring at Paahjul får denne oppgaven, sier Mæstad.

Stornes forteller at Paahjul har ambisjoner om å utvide åpningstider til våren.

– Hvis behovet er det, kommer vi til å utvide åpningstiden. Målet er å holde åpent 12 timer om dagen, inkludert lørdager. Men vi må se an behovet underveis og tilpasse oss, sier han og forteller at han har tro på prosjektet.

Har drevet i ti år

Paahjul ble startet i 2013 og er et samarbeid mellom HitecVision og Kirkens Bymisjon. I november samme år hadde de første person inne i arbeidstrening. Paahjul leverer sykkelverkstedtjenester og tilbyr arbeidstrening for personer som står utenfor arbeidsliv.

Magnus Bru har jobbet hos Paahjul i snart ti år.

– Dette er en veldig givende jobb. Mest fordi det er flott å jobbe med verdifulle mennesker. Det er utrolig spennende å se at mennesker som har vært langt inni rusen, opplever mestring og tar kjempestore steg her, sier han.

Magnus Bru har jobbet hos Paahjul i snart ti år. (Mari Wigdel)

Bru håper folk vil bruke det nye parkeringstilbudet.

– Det er mye sykkeltyveri i byen og hvis det at sykkelen står trygt bidrar til at flere bruker den mer, er det veldig flott.

– Vegrer seg

Stavanger kommune har fått tilbakemelding om at det er et behov for trygg sykkelparkering i sentrum.

– Dette er et kjempetilbud. Noen vegrer seg fra å bruke sykkelen til sentrum, sier rådgiver for vei og trafikk i Stavanger, Kenneth Flesjå.

Kenneth Flesjå, rådgiver for vei og trafikk i Stavanger. (Mari Wigdel)

Sykkeltyveri er en voksende trend, forteller han.

– Elsykkelandelen øker og gjennomsnittsprisen på en sykkel er dyr i Stavanger. Mange er redde for at sykkelen skal bli stjålet. Her kan folk trygt plassere sykkelen.

Sykkelparkering under tak i Stavanger:

Bemannet sykkelparkering i Lars Hertevigs gate 6 (gamle Posten i Lars Hertervigs gate). Mandag – fredag kl. 07.30–17.00

Parkeringshallen under Domkirkeplassen og 15 gratis plasser i sykkelstativ. Hver dag kl. 07.00–00.30.

Stavanger stasjon / ByterminalenHele døgnet.

P- Arketten, eget rom med 51 plasser for sykkel i 2. etasje i p-hallen ved konserthuset.

