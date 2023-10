Åpner bemannet sykkelparkering

Fra onsdag kan du parkere sykkelen din trygt og tørt i Postens gamle lokaler – og få en service på sykkelen i samme slengen.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Jeg er jo litt spent. Vi har jo aldri gjort noe slikt tidligere, sier daglig leder i Paahjul, Thomas Stornes.

I parkeringshallen har de plass til mellom 150 og 200 sykler. I tillegg kan du henge fra deg sykkelklær. Man kan også få enkel vask eller service av sykkelen her.

Parkeringen er åpen mandag til fredag, fra klokken 7.30 til 17.00.

– Dette er et kjempegodt tilbud! Vi jobber for at folk opplever det sikkert og trygt å parkere sykkelen sin i sentrum. Dessverre er det ikke alltid sånn, derfor er dette gode nyheter for alle som sykler, sier Kenneth Flesjå, rådgiver for sykkelsatsingen i Stavanger kommune.

Her står syklene tørt og trygt (Stavanger kommune)

Ikke langtidsparkering

Parkeringen koster 20 kroner for én dag. Prisen blir den samme om sykkelen din står parkert i én time eller en hel dag.

– Og om du ønsker en enkel vask eller service på sykkelen, er parkering med i prisen, forteller Stornes.

– Men vi ønsker ikke å oppbevare sykler over lengre tid her. Derfor koster det mer om sykkelen står over natten, legger han til.

Prøveprosjekt

Stavanger kommune og Paahjul inngikk et samarbeid tidligere i høst. Derfra har det gått raskt, skriver kommunen på sine hjemmesider.

– De ansatte i Paahjul har gjort en kjempejobb og på kort tid har dette blitt svært gode lokaler for god og trygg sykkelparkering, sier Kurt Idland, kommunalsjef i Stavanger kommune.

– Dette er et prøveprosjekt som vi har stor tro på. Men vi må prøve oss litt fram, både med pris og åpningstider. Målet vårt er å holde åpent 12 timer, også i helgene, men vi må først se hvor populært dette blir.

– Vi gleder oss til å komme i gang. Dette blir kjekt og jeg håper det er et tilbud folk ser nytten av, sier Stornes.

Kake til 120 mann

Onsdag 1. november, klokka 12.00, har sykkelparkeringen åpningsfest. Varaordfører i Stavanger kommune, Henrik Halleland, klipper snoren, eller i dette tilfellet sykkelkjedet, og kaken er bestilt.

– Jeg har bestilt en kake til 120 mann, så jeg håper det holder. Alle er velkomne, avslutter Stornes og smiler.