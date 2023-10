Punger ut for norske filmklassikere

Platekompaniet og Christer Falck har startet et prosjekt hvor de skal bevare norske filmer ved å gi dem ut på Blu-ray. Finansieringen skjer gjennom en folkefinansiering, som snart har samlet inn én million kroner på tre uker.

– Responsen har vært helt overveldende positiv, og ikke bare fra kunder og filminteresserte, men også fra den norske filmbransjen, som vi skjønner har ventet på et prosjekt som dette i mange år, sier Erik Dunseth Salvesen, produktsjef for film i Platekompaniet, til RA.

– Kun en liten andel av den norske filmhistorien er tilgjengelig for folk per i dag, enten det er via strømmetjenester eller på fysisk format. Hvorfor er det sånn? Det er det ikke bare ett enkelt svar på, men det er dessverre en sannhet at norsk film har blitt gjemt, glemt og nedprioritert i jungelen av digitale, internasjonale og nasjonale tilbydere, sier Salvesen.

Erik Dunseth Salvesen (Privat)

Han påpeker at i Platekompaniet har norsk film alltid stått veldig sterkt, og det er stor etterspørsel etter norskproduserte filmer blant kundene deres.

– Vi så hva Christer Falck fikk til med hans crowdfunding av «Norske Albumklassikere» på CD og LP, og tenkte at vi hadde lyst å prøve å få til det samme, bare med norske filmklassikere, og på Blu-ray. Vi inngikk kjapt et samarbeid med Christer, og det tok ikke lang tid før prosjektet var i gang.

Det hårete målet er at alle norske spillefilmer skal gjøres tilgjengelig på Blu-ray dersom de ikke er det fra før.

– Så får vi se hva vi klarer å få videodistributører og rettighetshavere med på, sier han.

Varm mottakelse

– I Platekompaniet har vi solgt film på fysisk format i årevis, så vi var ikke egentlig overrasket over at folk ønsket seg mer norsk film i samlingene sine, men den varme mottakelsen gjør det utrolig motiverende og inspirerende med tanke på fortsettelsen, sier Salvesen.

Han mener engasjementet for prosjektet kan være et resultat av at folk ønsker å ta mer kontroll på tilgangen til de norske filmfavorittene sine – at man er lei av å måtte bla gjennom et titalls strømmetjenester, bare for å ende opp med ikke å finne filmen du ønsker å se.

– Samtidig tror jeg også det handler om et genuint ønske om å støtte et prosjekt som man etter hvert ser at ikke bare handler om salg og omsetning, men minst like mye om sikring og bevaring av den norske filmhistorien.

Film fra distriktene

Salvesen er selv fra Stavanger, og brenner for film fra distriktene.

– Distriktene er helt essensielle for å sikre mangfold, bredde og kvalitet, og ikke minst for å få fram nye, originale stemmer. Arild Østin Ommundsens Mongoland er vel det beste eksempelet på dette, og er etter min mening, en av de viktigste filmene som er laget her til lands. Grunnen til at filmen fungerer så godt overalt er blant annet at den er så snurrig, lokal og ekte. Den viste at «alt» var mulig, dersom de rette hodene får det spillerommet som trengs. Og det spillerommet er ikke nødvendigvis i Oslo. Derfor var det også passende og svært gledelig at nettopp Silje Salomonsen nylig ble en så viktig talsperson for å få endret på kriteriene for tildeling av regional filmstøtte, sier Salvesen.

– Er det noen filmer fra Rogaland som har blitt eller skal bli restaurert gjennom prosjektet?

– I utgangspunktet handler ikke prosjektet om å restaurere norsk film, men å tilgjengeliggjøre film som allerede er ferdig restaurert. Underveis i arbeidet oppdaget vi derimot at cirka halvparten av alle norske filmer bare ligger og råtner på rull, bokstavelig talt. Nasjonalbiblioteket jobber kontinuerlig med å skanne og restaurere gamle filmnegativer, men arbeidet går tregt fordi de mangler ressurser. Vi frykter at viktig filmhistorie kommer til å gå tapt dersom ikke kulturdepartementet prioriterer dette arbeidet høyere framover. Stavangerfilmen Toya fra 1956 er for eksempel en av filmene som per i dag ikke er skannet og bevart etter dagens standarder. Den skulle vi veldig gjerne sett utgitt i nyrestaurert utgave. Andre lokale titler som står høyt på blokka vår er Monstertorsdag, Rottenetter, Jernanger med flere.

– Hvordan velges filmene i prosjektet ut?

– Vi gjør ulike vurderinger internt basert på hvilke titler vi har rettigheter til, hvilken kvalitet som foreligger, hvordan vi vurderer salgspotensialet, og så har vi ikke minst svært ivrige og aktive medlemmer i Facebook-gruppen ‘Norske Filmklassikere’, som kommer med ønsker og tips til titler de ønsker seg. For eksempel var Lasse Glomms dystopiske Sweetwater fra 1988 en film vi nok aldri hadde turt å lansere allerede nå i den første bolken, hadde det ikke vært for innspillene i FB-gruppen, sier Salvesen.