Klima- og miljøministeren ble utfordret av Kongsgård-elever

Fredag fikk tre skoleklasser fra Stavanger Katedralskole (Kongsgård) besøk av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Under skolebesøket snakket han med elevene om grønn omstilling og viktigheten av klima- og miljøpolitikk.

Elevene hadde i forkant forberedt en rekke spørsmål, som de skulle utfordre den ferske ministeren med. Han fikk spørsmål om alt fra kjernekraftverk, sagflis, utfasing av olje og gassindustrien og hva han skulle være på halloween.

– Det har vært enormt kjekt å være på besøk her. Jeg har fått masse gode utfordringer og innspill, så føles det som å være hjemme å være på Kongsgård, så det er utrolig hyggelig, sier Bjelland Eriksen til RA, som selv har vært elev på skolen.

En elev utfordret Bjelland Eriksen til å svare på hva som var det viktigste enkelttiltaket Norge kunne gjøre for å redusere klimagassutslipp.

Selv om statsråden påpekte at det var viktig å se tiltakene i en større sammenheng, tok han utfordringen, og pekte på å sette en pris på CO₂-utslipp, og at denne prisen må økes.

– Det skal koste noe å slippe ut CO₂. I år skal denne kostnaden øke med 19 prosent. Og den skal fortsette å øke hvert år. Det er det viktigste enkelttiltaket, sier Bjelland Eriksen.

Han forklarte videre at det var viktig å legge til rette for alternativer og støtteordninger, slik at dette ikke er noe som går ut over folks økonomi i en tid hvor alt blir dyrere.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fikk mange gode spørsmål fra Kongsgård-elever. (Tonette N. Haaland)

Imponert av elevene

– Hva synes du om spørsmålene du fikk?

– De er gode og reflekterte. Spørsmålene jeg fikk viser at Kongsgård-elevene er kunnskapsrike og mener mye om mange ting. Det viser oss og at den omstillingen vi skal gjennom, og løsningene på den klima og natur-krisen vi nå står ovenfor, er kompleks og sammensatt – det er ikke en ting som skal løse alt, det er mange ulike perspektiver og syn vi må klare å ta i vare på en helhetlig måte, sier statsråden til RA.

Han synes det er viktig å ta seg tid til å treffe elever.

– Den politikken vi skal forme handler om et samfunn som de som er skoleelever og unge i dag skal overta styringen av i framtiden. Det er et samfunn de skal leve gode og trygge liv i, og da må vi i politikken ta hensyn til de meningene, tankene, ønskene og drømmene de har for framtiden. Det er noe som er viktig for oss når vi skal lage en klima- og miljøpolitikk som skal stå seg godt over tid, sier Bjelland Eriksen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Tonette N. Haaland)

Han tok seg også tid til å spise lunsj sammen med noen av elevene fra Kongsgård.

Fersk minister

16. oktober ble det klart at Bjelland Eriksen ble ny klima- og miljøminister, og at han fikk en plass i regjeringen sammen med Kari Nessa Nordtun (Ap) som ble kunnskapsminister.

– Hvordan har den første tiden din som klima- og miljøminister vært?

– Den har vært travel, engasjerende og utrolig spennende. Jeg har fått lov å treffe mange mennesker som har gitt meg gode innspill, og som har mange meninger og utfordringer. Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med løsningene på de utfordringene, og der føler jeg på ingen måte vi står alene, det er mange folk rundt omkring som har lyst til å være med å bidra. Noe av det viktigste for meg er at vi sørger for å legge til rette for at alle de som har lyst til å bidra kan være med på det.

Etter Kongsgård-besøket dro Bjelland Eriksen videre til Gaffel og Karaffel hvor han mottok Klimautvalgets rapport under økonomifestivalen Kåkånomics.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen spiste lunsj sammen med Kongsgård-elever. (Tonette N. Haaland)