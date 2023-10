Inviterer til Museumsnatt for 10. gang

Fredag 27. oktober er det klart for det arrangørene kaller «årets vakreste museumseventyr» – Museumsnatt, for 10. gang.

Det er opplegg fra klokken 18.00 til 22.00, og det er gratis inngang.

Se oversikt over programmet nederst i saken.

– Et rikholdig program fyller Arkeologisk museum, UiS, Stavanger museum og parken imellom med et yrende liv, aktiviteter av alle slag, verksteder, fortellinger, opplevelser, skriver arrangørene.

De kan også lokke med disseksjon av 10-armet blekksprut, hogging av stein à la Domkirken, snakkende Broken Column-skulpturer, lekeplass med matte og fysikk, bunadsvisning og brikkeveving, for å nevne noe.

---

Hva: Museumsnatt med gratis inngang.

Hvor: Museum Stavanger (MUST) og Arkeologisk museum.

Når: Fredag 27. oktober, klokken 18.00-22.00

---

Smakebit

Anja W. Fremo, markedssjef i MUST, sier til RA at besøkende kan forvente seg en stemningsfull kveld og mange spennende opplevelser av forskjellig slag både på Arkeologisk museum, MUST og i parken mellom museene.

– På Arkeologisk museum kan du møte steinhoggere, være med på spennende konkurranser og forskjellige aktiviteter. På MUST er det også veldig mange forskjellige ting som foregår. IDDIS og Kunstmuseet er også med. Det er siste sjanse til å se utstillingen «Fra Hulda til hijab», Laerdal Medical er til stede og viser førstehjelp. Vi har også en 10-armet blekksprut som man kan være med å dissekere i anledning vårt 10 årsjubileum, oppsummerer hun.

– Det blir mange spennende aktiviteter og mange smakebiter av alt det museene holder på med som vanligvis ikke er tilgjengelig for publikum, legger hun til.

– Hvem anbefaler dere å ta turen?

– Alle egentlig. Det er veldig ofte kjekt for barnefamilier, kanskje ikke babyene, men for de som har litt store barnehagebarn, barneskole- og ungdomsskole-barn. Men det er også hyggelig for voksne, du møter mange av museets fagfolk som man kan lære mye av, sier Fremo.

Hun synes det er ekstra stas at den spesielle kvelden arrangeres for 10. gang i år.

– Det har blitt en tradisjon, og vi har et godt samarbeid mellom Arkeologisk museum og MUST på Kannikhøyden, sier hun.

Markedssjefen oppfordrer besøkende til å ikke glemme av parken mellom museene.

– Her er det også litt aktivitet, og Food Trucks! Så om det er litt fullt inne, er det kjekke ting ute også. Det er blant annet her selve åpningen med direktør på Arkeologisk museum Ole Madsen og administrerende direktør i MUST, Siri Aavitsland skjer.

– Vi tror det blir god stemning og museums-opplevelser litt utenom det vanlige. Så håper vi bare på fint vær, sier hun avslutningsvis.

Program

---

Stavanger museum:

Broken Column er 20 år: Avdelingsdirektør for Stavanger kunstmuseum, Hanne Beate Ueland, forteller om skulpturene av Antony Gormley som du finner i Stavangers bybilde.

Avdelingsdirektør for Stavanger kunstmuseum, Hanne Beate Ueland, forteller om skulpturene av Antony Gormley som du finner i Stavangers bybilde. Broken Column skulpturverksted : Har du sett en av de rustne mennene i byen? Vi lager vår egen mini-skulptur inspirert av Broken Column av Antony Gormley

: Har du sett en av de rustne mennene i byen? Vi lager vår egen mini-skulptur inspirert av Broken Column av Antony Gormley Peiter Billedhugger : Møbelsnekker Michael Heng avslører myten om Andrew Smith som opphavsmann til utsmykningene i domkirken, og framholder Peiter Billedhugger fra Kopervik som den egentlige kunstneren.

: Møbelsnekker Michael Heng avslører myten om Andrew Smith som opphavsmann til utsmykningene i domkirken, og framholder Peiter Billedhugger fra Kopervik som den kunstneren. Livredning med Laerdal Medical: På Museumsnatt vil ansatte fra Laerdal Medical være til stede på Stavanger museum hele kvelden for å lære deg hvordan du kan redde liv.

På Museumsnatt vil ansatte fra Laerdal Medical være til stede på Stavanger museum hele kvelden for å lære deg hvordan du kan redde liv. 900 år på ti minutter , på ukrainsk, kl. 19.30 og 20

, på ukrainsk, kl. 19.30 og 20 IDDIS pop-up : Venneforeningen for Norsk grafisk museum tar med seg trykkpresser og settekasser, og barna kan dekorere hermetikkbokser med Norsk hermetikkmuseum. Kanskje du til og med får hilse på selveste Johann Gutenberg? Det blir også kino med filmer fra grafisk industri i gamle dager.

: Venneforeningen for Norsk grafisk museum tar med seg trykkpresser og settekasser, og barna kan dekorere hermetikkbokser med Norsk hermetikkmuseum. Kanskje du til og med får hilse på selveste Johann Gutenberg? Det blir også kino med filmer fra grafisk industri i gamle dager. Boksalg : Vi har funnet fram bokskatter og du kan gjøre et kupp. Inntektene fra boksalget går til museumsbibliotekets bokbudsjett.

: Vi har funnet fram bokskatter og du kan gjøre et kupp. Inntektene fra boksalget går til museumsbibliotekets bokbudsjett. Bunadsnemnda i Rogaland Ungdomslag : Vil du prøva deg på litt handsaum eller fletta ei snor? Eller lurer du på kva ein Ryfylkebunad for kvinner er? Kva med forskjellen på mannsbunad frå Rogaland med raud trøye og svart trøye? Me viser og fortel.

: Vil du prøva deg på litt handsaum eller fletta ei snor? Eller lurer du på kva ein Ryfylkebunad for kvinner er? Kva med forskjellen på mannsbunad frå Rogaland med raud trøye og svart trøye? Me viser og fortel. Sanse-quiz : Føl, hør, se og lukt deg gjennom naturen.

: Føl, hør, se og lukt deg gjennom naturen. Fotobaren : Kle deg opp med kostymer og rekvisitter og forevige kvelden i fotobaren.

: Kle deg opp med kostymer og rekvisitter og forevige kvelden i fotobaren. Eventyrborgen er åpen. Kom og lek.

er åpen. Kom og lek. Bunadsvisning : Nå kan du få se mange av draktene som har vært utstilt i bruk, båret av de som eier dem og samtidig høre historien til draktene og hvorfor de er så betydningsfulle for eierne. Kl.: 19 og 20.30.

: Nå kan du få se mange av draktene som har vært utstilt i bruk, båret av de som eier dem og samtidig høre historien til draktene og hvorfor de er så betydningsfulle for eierne. Kl.: 19 og 20.30. Utstillingene “Fra Hulda til hijab” og “Bergtatt”: Siste sjanse til å se utstillingene før de pakkes ned.

Siste sjanse til å se utstillingene før de pakkes ned. Hvem skal ut? Rebusløype.

Rebusløype. Barne- og ungdomsteateret: Elever fra BUT (Barne- og ungdomsteateret) ved Rogaland Teater kan finnes i museet i kveld. De spiller små stykker/ scener de har skrevet selv. Scenene er inspirert av norsk folketro, norrøn mytologi og sagn. Ikke la deg bli bergtatt av et troll eller selveste huldra.

Elever fra BUT (Barne- og ungdomsteateret) ved Rogaland Teater kan finnes i museet i kveld. De spiller små stykker/ scener de har skrevet selv. Scenene er inspirert av norsk folketro, norrøn mytologi og sagn. Ikke la deg bli bergtatt av et troll eller selveste huldra. En seksbeint middag: En kakerlakk deler ut utsøkte insekter som du kan prøvesmake.

En kakerlakk deler ut utsøkte insekter som du kan prøvesmake. Lekeparken: I lekeparken kan du prøve deg på kulturhistoriske leker.

I lekeparken kan du prøve deg på kulturhistoriske leker. Ålefelle: Har du lurt på hvordan man klarte å fange sleipe åler før i tiden? Arkeologene tar med seg ålefellen og du kan prøve deg på ålefangst.

Har du lurt på hvordan man klarte å fange sleipe åler før i tiden? Arkeologene tar med seg ålefellen og du kan prøve deg på ålefangst. Disseksjon: Vet du hva forskjellen på en breiflabb og en skate er? Har du sett en blekksprut på nært hold? Møt oss på framsiden av museet, og se det med egne øyne.

Vet du hva forskjellen på en breiflabb og en skate er? Har du sett en blekksprut på nært hold? Møt oss på framsiden av museet, og se det med egne øyne. Museumsbutikken og kafeen er åpen.

Foodtrucks i parken: Ta turen ut i sykehusparken og smak på mat fra foodtruckene Cindy’s Små gleder og Seoul Søstre.

Kilde: MUST

---

---

Arkeologisk museum:

Tidsmaskinen : Reis tilbake til steinalderen og besøk en steinalderboplass.

: Reis tilbake til steinalderen og besøk en steinalderboplass. “Konservator Flax-lodd” : Skrap fram en gjenstand på skrapeloddet og finn ut hva som skjer. Loddet vil lede deg på videre eventyr i museet.

: Skrap fram en gjenstand på skrapeloddet og finn ut hva som skjer. Loddet vil lede deg på videre eventyr i museet. Magiske brikker : Møt veversken som demonstrerer brikkeveving og forteller om historien til denne håndverksteknikken.

: Møt veversken som demonstrerer brikkeveving og forteller om historien til denne håndverksteknikken. Lekeplass med matematikk og fysikk : Matte og fysikk er gøy! Her løser vi problemer på spennende måter. Oppdag rare figurer med bare en side. Har du en Rubiks kube? Ta den med og la en robot løse den. Er det mulig å få en behagelig kjøretur på firkantede hjul?

: Matte og fysikk er gøy! Her løser vi problemer på spennende måter. Oppdag rare figurer med bare en side. Har du en Rubiks kube? Ta den med og la en robot løse den. Er det mulig å få en behagelig kjøretur på firkantede hjul? “Et enormt mikroskop” : Oppdag hvordan nøytroner og røntgen avslører strukturer og dynamikk i materialer og hvordan dette hjelper biologer, kjemikere, fysikere og ingeniører til å finne opp nye medisiner, batterier, sjampo og datamaskiner osv.

: Oppdag hvordan nøytroner og røntgen avslører strukturer og dynamikk i materialer og hvordan dette hjelper biologer, kjemikere, fysikere og ingeniører til å finne opp nye medisiner, batterier, sjampo og datamaskiner osv. Erasmus : Møt våre gode kollegaer fra museene Dublinia i Dublin, Jorvik i York og Vest Skjælland museum i Danmark og bli med på ulike aktiviteter.

: Møt våre gode kollegaer fra museene Dublinia i Dublin, Jorvik i York og Vest Skjælland museum i Danmark og bli med på ulike aktiviteter. “Jeg fant, jeg fant” : Arkeologene viser fram funn fra årets utgravinger og forteller om resultater fra undersøkelsene. Finn de Fabelaktige dyrene.

: Arkeologene viser fram funn fra årets utgravinger og forteller om resultater fra undersøkelsene. Finn de Fabelaktige dyrene. Steinhoggerhytta : Lag steinsmykker eller fiskevekter. Finn ut mer om restaureringsarbeidet på Stavanger domkirke.

: Lag steinsmykker eller fiskevekter. Finn ut mer om restaureringsarbeidet på Stavanger domkirke. Splitt og laft : Kom og slå av en prat med museumsteknikeren vår som viser tradisjonshåndverk og se smeden i arbeid.

: Kom og slå av en prat med museumsteknikeren vår som viser tradisjonshåndverk og se smeden i arbeid. Mjød – gudenes drikk: Fra bier til honning til mjød. Hør mer om bihold i jernalderen og om bryggingen og betydningen av denne gylne drikken.

Fra bier til honning til mjød. Hør mer om bihold i jernalderen og om bryggingen og betydningen av denne gylne drikken. Luftens jegere : Lær om rovfuglenes jaktegenskaper og hvilken rolle de spilte i fortiden.

: Lær om rovfuglenes jaktegenskaper og hvilken rolle de spilte i fortiden. Funn gjennom ti år : En jubileumsbilledkavalkade av utvalgte funn de ti siste årene.

: En jubileumsbilledkavalkade av utvalgte funn de ti siste årene. Veit du nok, eller kva? Mytefortelling med fortellerkunstner Marianne Stenerud, kl. 19 og 20.

Mytefortelling med fortellerkunstner Marianne Stenerud, kl. 19 og 20. Mikroverden : Bli med miljøarkeologen inn i mikroverden!

: Bli med miljøarkeologen inn i mikroverden! Skriften på veggen: Let med lommelykt etter vikingenes hemmelige beskjed. Fine premier. Papirbretting

Let med lommelykt etter vikingenes hemmelige beskjed. Fine premier. Papirbretting Museumskafeen Ask og Embla byr på godsaker hele kvelden.

Kilde: MUST

---